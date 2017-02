Véget érhet az autópiac szárnyalása

Mindez pedig visszafoghatja a járművek iránti keresletet és véget vethet az európai autópiac évek óta tartó erősödésének.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) szerint 1 százalékkal növekedhet az új autók értékesítése az EU-ban idén. Ezt a nagyon visszafogott várakozást elsősorban azzal indokolták, hogy 2017-ben Franciaországban, Németországban és Hollandiában is választásokat tartanak, illetve megkezdődnek a tárgyalások a britek EU-ból való kilépéséről.Az ACEA várakozásait ugyanakkor érdemes fenntartásokkal kezelni, 2015 végén például arra számítottak, hogy az európai autóeladások csak 2 százalékkal emelkedhetnek 2016 során, ez viszont nagyon pesszimista előrejelzésnek bizonyult, így tavaly júniusban 5 százalékra módosították azt.De mint utólag kiderült, ezzel is alábecsülték a piac teljesítményét, az EU-ban ugyanis az új autó értékesítések (amikor személyautó értékesítésről vagy eladásról írunk minden esetben az újautó-regisztrációt értjük ez alatt) száma több mint 14,6 millió darab volt 2016-ban, amely 6,8 százalékos bővülést jelentett 2015-höz képest. Ez egyben azt is jelentette, hogy az európai autópiac 9 éve nem volt annyira erős, mint tavaly.