Zuhannak a dízeleladások, de kit érdekel, amikor szárnyal az autópiac

A növekedés elsősorban a kedvező gazdasági környezetnek - csökkenő munkanélküliség, növekvő bérek, alacsony hitelkamatok - és a szalonokban elérhető egyre nagyobb kedvezményeknek volt köszönhető.

A német Szövetségi Közlekedési Hivatal (KBA) legfrissebb statisztikái szerint közel 254 ezer új autót regisztráltak az országban múlt hónapban, amely 3,5 százalékos növekedést jelentett év/év alapon. Ez egyben azt is jelentette, hogy 8 éve nem adtak el annyi autót augusztusban, mint most. Az év első nyolc hónapját figyelembe véve 2,32 millió autót értékesítettek, amely közel 3 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest.Az értékesítési statisztikákból az is kiderült, hogy a vásárlók az elmúlt hónapok botrányai miatt egyre jobban elfordulnak a dízelmotorral szerelt járművektől, augusztusban 13,8 százalékkal kevesebb dízel autót adtak el, mint egy évvel korábban. A teljes értékesítésen belül így a dízel autók részaránya 37,7 százalékra csökkent, míg a benzines autók részaránya 58,4 százalékra nőtt.De nem csak Németországban nőttek az új autó eladások augusztusban, a meghatározó európai autópiacok közül Franciaországban 9,4 százalékkal, Olaszországban 16 százalékkal, míg Spanyolországban 13 százalékkal több autót értékesítettek az előző év azonos időszakához képest.