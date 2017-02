Kinyitottak a tőzsdék Európában 2017.02.02 09:01

Ahogy a határidős részvényindexek alapján számítani lehetett mérsékelt mínuszban nyitottak a tőzsdék Nyugat-Európában, a DAX és a CAC 40 is 0,3 százalékot gyengült. A DAX komponensei közül a tegnap nagyot emelkedett Siemens és Deutche Bank papírjai ma már 2 százalék fölötti mínuszban járnak, míg a Daimler is 2,3 százalékot gyengült, miután az autógyártó negyedéves számai elmaradtak a vártaktól: A cég körülbelül 3 millió autót adott el a 2016 negyedik negyedévében, de ezzel is csak 3,58 milliárd euró operációs nyereséget (EBIT) tudott felmutatni, az elemzők által várt 3,74 milliárd euró helyett. Az osztalékra vonatkozó várakozás is csökkent, 3,25 euró lesz csak várhatóan részvényenként, a várt 3,5 euró helyett. A Daimler esése az egész szektort húzza magával.