Csak csinálni akart egy finom tequilát Clooney, de véletlenül meggazdagodott rajta

Ha megkérdeztek volna négy évvel ezelőtt, hogy lesz-e egy 1 milliárd dolláros cégünk, nem valószínű, hogy igent válaszoltunk volna rá. Ez azt mutatja, hogy a Diageo bízik a cégben, mi pedig bízunk a Diageoban. De nem megyünk sehová, továbbra is a Casamigos része leszünk. Amit egy shottal ünneplünk meg ma. Vagy kettővel.

20 országban értékesítik őket, többek között az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Új-Zélandon, Hongkongban, Spanyolországban, Olaszországban, Peruban, Dominikában és Jamaicában.

George Clooney közismert hollywoodi színészként és politikai aktivitásáról, valamint humanitárius munkájáról. Azt viszont kevesen tudják (vagy legalábbis tegnapig kevesebben tudták), hogy a világ egyik leggyorsabban növekvő tequila-márkája, a Casamigos is a nevéhez fűződik. Amit saját szórakoztatásukra alapítottak 2013-ban két barátjukkal és mindössze négy évvel később 1 milliárd dollárért sikerült eladni.A CNBC-nek eljuttatott e-mailjében George Clooney elmondta, hogyPedig egyébként nem az volt eredetileg a cél, hogy keressenek rajta - mondta el George Clooney társa, Rande Gerber, az egykori bár-és nigthklub-tulajdonos, aki Cindy Crawford férjeként is ismert. Inkább az, hogy a lehető legjobb tequilát gyártsák, még mindenki számára elérhető áron. Az ötlet pedig természetesen Mexikóban született meg.Ismeretségük közel 30 évre nyúlik vissza, amikor George Clooney New Yorkban forgatott filmet és betért Gerber egyik bárjába. Megittak egy tequilát, majd a három hónap alatt, amit Clooney New Yorkban töltött, szoros barátság alakult ki. Mexikóban sokszor jártak együtt, egy golftúra során találkoztak a harmadik alapítóval, az ingatlanpiaci guruval, Mike Meldmannel. Egy közös ismerős hívta meg őket egy játékra Mike golfpályáján. A barátkozás annyira jól sikerült, hogy később Mike telkén építették fel mexikói nyaralóikat egymás mellett, amit Casamigosnak, vagyis "barátok házainak" neveztek el. Sokszor összejártak itt, együtt reggeliztek, vacsoráztak és az étkezésekhez gyakran lecsúszott 1-1 tequila is.Bárokba, éttermekbe jártak, volt, ahol jó volt a tequila, volt, ahol nem, volt ahol drága volt, volt, ahol olcsóbb. És akkor pattant ki az ötlet George Clooney fejéből, hogy mi lenne, ha gyártanának saját maguknak egy tökéletes tequilát. Olyat akartak, ami nem éget, amikor megisszák, ami szuperselymes, amit akár egész nap el lehet kortyolgatni és nem lesz tőle másnapos az ember.És akkor elkezdődött az 1 milliárd dolláros sztori. Lepárlással foglalkozókat látogattak meg, rengeteget kóstoltak és nem csak ők, hanem barátaikat és családtagjaikat is vakteszteknek vetették alá, amíg meg nem találták a számukra tökéleteset. Mindez két évbe telt és mintegy 700 féle ízt kóstoltak meg, mígnem meglett az, ami mindenkinek ízlett.Megrendelték az üvegeket, bepalackozták őket és fel is szolgálták otthonaikban. Bár úgy reklámozzák, hogy akár egész nap lehet inni és nem lesz tőle másnapos az ember, azért a gyakorlatlan tequila-fogyasztóknak nem árt, ha vigyáznak vele, mert 40 százalék körüli az alkoholtartalma.Mielőtt észbe kaptak volna, már be is került az ital a kereskedelmi forgalomba. Először 1000 üveggel szállítottak Nagy-Britanniába, majd egy amerikai viszonteladóval találkoztak és Casamigos néven piacra dobták a márkát. Ebben nagy segítségükre volt Mike Meldman a kapcsolataival, aki segítette a marketinget és hogy a felső kategóriás italok piacára törjenek be.Bár a prémium szegmensbe pozicionálják magukat, az árakkal nem szálltak el. Egy-egy üveg ára 32 és 42 dollár között mozog.2014-ben 38 ezer darab 9 literes kartonnal adtak el belőle, a következő évben már 80 ezret, tavaly pedig több mint duplázhattak a becslések szerint. Hivatalos értékesítési számokat, illetve bevételi-és profitadatokat viszont nem publikálnak.Gerber már teljes állásban azon dolgozik, hogy a Casamigost működtesse, de a másik két alapító is bőven kiveszi a részét a munkából és a tervek szerint a 2017 második felében lezáruló felvásárlást követően is a cégnél maradnak. És továbbra is minden főzést meg fognak kóstolni. Ez már egy hagyomány náluk, mindig az elsők között kóstolják meg az újabb adagot, ami a lepárlóból kikerül, ami azután sem változik majd a tervek szerint, hogy a brit italmultihoz kerül a márka.