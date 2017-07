Csak nálunk épül minden pofátlanul drágán? Dehogy, nézd meg, mi folyik a németeknél!

EKB-székház, Köln-Frankfurt vasútvonal, Lipcsei föld alatti vasúti pálya

Az EKB eredetileg 500 milliót szánt volna az új központi épületére, az első költségvetésben 940 millió euró szerepelt, végül közel 1,4 milliárd euróba került a toronyház, amelynek alapkőletételére 2010 májusában, ünnepélyes átadására pedig 2015 márciusában került sor. Az épület már az első tervek szerint is kifejezetten drága volt, amit részben az igényes architektúra, az egymásba tekeredő és egymástól elforduló, a különböző szinteken más és más szélességű tornyok építészeti mesterműnek számítanak, de a költségek időközben meredeken tovább emelkedtek. Ha az első kalkulációkhoz viszonyítjuk, akkor közel 180 százalékkal, ha az első hivatalos költségvetéshez mérjük, akkor is 48 százalékkal szálltak el a költségek, amit részben az okozott, hogy a vártnál bonyolultabb és költségesebb volt a toronyépület részét képező, Frankfurt egykori, 1928-ban épült nagyvásárcsarnokának (Großmarkthalle) az átépítése, de az építőipari alapanyagok drágulása is megemelte a beruházás összköltségét.A Köln és Frankfurt közötti nagysebességű vasútvonalat 1995-2002 között építették ki, a beruházás eredményeként a két város közötti vasúti összeköttetés 223 kilométerről 180 kilométerre rövidült, ráadásul a vasútvonal alkalmas arra, hogy a rajta közlekedő szerelvények (ICE) a teljes szakasz nagy részén akár 300 kilométerórás sebességgel közlekedjenek, a két város közötti vasúti utazási idő a beruházás eredményeként egy órával csökkent. A nagyrészt az állami vasúttársaság, a Deutsche Bahn, kisebb reszt pedig a szövetségi költségvetés által finanszírozott beruházásnál 1995-ben 7,75 milliárd márka (~3,96 milliárd euró) költséggel kalkuláltak, a végösszeg azonban 52 százalékkal magasabb, közel 6 milliárd euró lett, amit az általános építési költségemelkedésen túl a drága zajvédelemmel és az alagutak biztonsági költségeivel magyaráztak, de a beruházási költségek megugrásában az is nagy szerepet játszott, hogy a pályaszakaszon az alagutak arányát 8-ról 24 százalékra emelték.

A lipcsei vasúti közlekedést egy nagyberuházás keretében föld alatti alagutakba vitték le, a projekt összesen 5,3 kilométernyi pályaszakaszt érintett. A munkálatok 2003 júliusában kezdődtek, a részben föld alatti sínpályát és a föld alatti illetve feletti állomásokat 2013. decemberben adták át. Eredetileg 1118 millió márkára (~572 millió euró) becsülték a költségeket, ebből a szövetségi költségvetés 192, Szászország 182, az Európai Unió 169, a Deutsche Bahn 16, Lipcse pedig 13 millió eurót vállalt volna. Az építkezés elindulása után azonban a várható költségek évről-évre emelkedtek, végül közel 935 millió eurót tettek ki, ami 63 százalékkal magasabb, mint amit eredetileg terveztek, ráadásul az építkezés a tervezettnél 4 évvel később fejeződött be.