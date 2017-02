Családi házhoz hasonlítja az atomerőművet a kormánybiztos

A Paks II. megtérülésével kapcsolatos számítások az elvárható konzervativizmussal készültek, alapul véve nemzetközileg jegyzett elemző cégek, vagy például a német gazdasági minisztérium hosszú távú áramár-előrejelzéseit is - fogalmazott a szakember. Az új paksi blokkok megtérüléséhez mintegy 55 euró/MWh árakra van szükség, 2017 eddigi részében a hazai tőzsdei nagykereskedelmi árak gyakorlatilag nem kerültek megawattóránként 50 euró alá, januári hétköznapokon pedig 3 héten keresztül folyamatosan 80-100 eurós árakat lehetett látni, de 150 euró/MWh-ra is volt példa. Miután az új blokkok a következő évtized második felében lépnek majd üzembe, a kérdés az, hogy az akkori piaci viszonyok között milyen árak alakulnak majd ki.A projekt megtérülését alátámasztó szakértői számítások 92 százalékos átlagos kapacitáskihasználást alapul véve készültek el. A Paksi Atomerőmű éves kihasználtsága 2015-ben 91,38 százalék volt, az új blokkok esetében a kormánybiztos szerint számolhatunk 92 százalékos kihasználtsággal.Aszódi szerint, ha sikeresen akarunk fellépni a klímaváltozás megállítása érdekében, változtatni kell az eddigieken. Az "óriási összegeket felemésztő", "piactorzító" megújuló energia támogatások kapcsán úgy vélte, ez is változik majd, hisz az Európa Bizottság a támogatásokat ki szeretné vezetni a rendszerből. A kormánybiztos úgy vélte, az atomerőmű mellett további érvet ad az OECD Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb World Energy Outlook című kiadványa is, amelyben a párizsi központú szervezet megállapítja, hogy amennyiben valóban tenni akarunk bolygónk védelme érdekében, Európában is atomerőművekkel kell pótolnunk a kieső nukleáris kapacitást.