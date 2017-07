Cseh energiacéggel társulhat Mészáros Lőrinc a Mátrai Erőműért

A társaság adatainak részletesebb megismerését követően - feltehetően a megismert üzleti és műszaki kockázatok miatt - állítólag a legtöbben eltántorodtak. A portál értesülései szerint mindössze ketten, az MVM és az EPH maradtak versenyben.

Bár Mészáros Lőrinc is a visszalépők között volt, ezzel együtt a cseh EPH társaként, vagy támogatójaként ugyanakkor mégis érdekelt lehet a Mátrai jövőjében.

Amint arról a Portfolio is beszámolt korábban a 444.hu információi nyomán, a német RWE-csoport eladhatja a Mátrai Erőműben meglevő többségi részesedését. Az akkori értesülések arról szóltak, hogy az erőműért versenyben lehet a Mészáros és Mészáros Kft. vagyis Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester családi építőipari érdekeltsége, az energia-kereskedő MET, az állami energiaóriás MVM, illetve egyetlen külföldiként, a cseh és szlovák milliárdosok által alapított Energetický a Prùmyslový Holding (EPH).A piaci pletykák szerint az MVM elég alacsony árat adott, a csehek magasabbat, de ez indokolt lehet, mert egészen más a két pályázó üzleti filozófiája.Piaci vélekedések szerint Mészáros Lőrinc, aki nem szakmabeli, nem nyerhetne az EPH nélkül, de az EPH, amelyiknek meg a politikai támogatottsága hiányozna, egyáltalán nem lenne esélyes Mészáros nélkül. A felcsúti polgármester által kontrollált világnak amelyhez a tőzsdén jegyzett Konzum Nyrt. és Opimus Nyrt. is beletartozik,. Bár az EPH kulcsembere, Daniel Køetínský is brnói, azonban a hírek szerint a kapcsolat nem ebből a körből indult.Az EPH. Az EPH-csoport a 2015-ös éves adatok és a 2016 első félévi számok alapján 11,3 milliárd eurónyi eszközt birtokol, amelyeken 2015-ben 4,6 milliárd euró bevételt és 1,6 milliárd eurónyi EBITDA-t ért el. A tíz éve még nem is létező társaság pár év alattlett, részben vállalat-felvásárlások által. Az EPH-nak komoly ais, részben Szlovákiában és Csehországban, de legendák keringenek arról is, hogy mennyire erősek lehetnek az orosz kapcsolataik is, ha odafértek az egyik legfontosabb orosz-nyugati gázvezeték szlovák szakaszához, az Eustreamhez. Ami biztos, rengeteg állami hátterű energetikai projektbe tudtak hol többséggel, hol kisebbséggel bevásárolni.