Csődbe ment a légitársaság, 110 ezer ember rekedt külföldön!

Felfüggesztette a működését a Monarch Airlines, miután nem sikerült megoldani pénzügyi helyzetüket

Közel 110 ezer utasnak bizonytalan a hazaútja

Közel 110 ezer, külföldön rekedt utasnak bizonytalan a hazautazása az Európai Unióba és Törökországba, mivel a Monarch Airlines légitársaság jövője bizonytalanná vált tegnap este. A brit civil légiközlekedési hatóság (CAA) a weboldalán, egy tweet-ben közölte, hogy a külföldön rekedt utasokat plusz költségek nélkül, harminc Qatar Airways által használt repülőgéppel hozná haza.A vállalat eredményesen elérte, hogy a vásárlók nehezebben tudjanak jegyeket foglalni, mivel a hatóságok vizsgálják, hogy érdemes-e megújítani a légitársaság licenszét. A tegnapi nap során a Monarch Airlines négyszeresére növelte a jegyárait ezzel elriasztva vásárlóit, csökkentve azoknak az embereknek a számát, akiket érintene az licensz elvesztése. A vállalat hétfői bejelntése szerint a Monarch Holidays Ltd., First Aviation Ltd., Avro Ltd., és a Somewhere2stay Ltd. cégek jövője is bizonytalanná vált a légitársaság kudarca után és az említetett vállalatok többé már nem működnek.

Nagy-Britannia ötödik legnagyobb légitársasága, az 1968-ban alapított a Monarch Airlines tavaly 6,3 millió utast szállított közel 40 helyszínre, a Gatwick, Luton, Birmingham, Leeds-Bradford és Manchester repülőterekről. A légitársaság csődje az eddigi legnagyobb a brit légitársaságok között. A vállalat 291 millió fontos veszteséget ért el a 2016 októberében lezárult pénzügyi évben és összesen 2500 embert foglalkoztat.