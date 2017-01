Csődbe ment a Butlers

Fizetésképtelenné vált a lakberendezési áruházlánc, a Butlers

Csődbiztos vizsgálja, folytatható-e a működés

A lakberendezési cikkeket forgalmazó Butlers egykor még az IKEA legnagyobb versenytársa akart lenni, az elmúlt években azonban egyre nagyobb veszteséget halmozott fel a vállalat, most pedig a Butlers nagytulajdonosa, Wilhel Josten jelezte, fizetésképtelen a cég, a csődbiztos vizsgálja, hogy a többek között Németországban, Ausztriában, Svájcban több mint 100 saját üzlettel rendelkező lakberendezési lánc egy szanálási terv végrehajtását követően tovább működtethető-e.2014-ig a vállalat dinamikusan bővült, nemzetközi franchise partnerén keresztül tovább növekedett, ráadásul online boltot is indított, a növekedésnek azonban ára volt, tavaly 102,5 millió eurós árbevétel mellett a cég 12,4 millió euró veszteséget termelt. A bukás okaként a nagytulajdonos elismerte, hogy a vállalat árbevétele egy év alatt közel 10 millió euróval csökkent, ráadásul egyre több lakberendezési tárgyat online vesznek a vásárlók, miközben a hagyományos üzletek forgalma stagnál, de a gyenge euró is negatívan hatott az üzletmenetre, mivel a vállalat a termékei nagy részét Ázsiában szerzi be, így a gyengülő euró mellett növekedtek a költségek. A bukáshoz azonban az is hozzájárult, hogy a vállalat túl gyorsan növekedett, az egy városban nyitott üzletek gyakran kannibalizálták egymást.A Butlers a kölni központban és a saját üzletekben összesen közel ezer alkalmazottat foglalkoztat, ehhez jön még hozzá 200 dolgozó a Butlers külföldi franchise partnereinél. A Butlerst 1999-ben Kölnben hozták létre, jelenleg közel 160 üzlete van Európa szerte. Németországban, Ausztriában, Svájcban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában saját üzleteket működtet a cég, Luxemburgban, Máltán, Magyarországon, Horvátországban, Ukrajnában, Görögországban és Csehországban pedig franchise partnereken keresztül működnek a Butlers-üzletek.