Csődvédelmet kért a gyilkos légzsákok gyártója

Csődvédelmet kért a Takata

Előzmények

A japán bíróságon folyamodott csődvédelemhez a világ egyik legnagyobb autóalkatrész-gyártója, a Takata. A csődvédelemmel időt nyer a vállalat, ugyanis ezzel átmenetileg mentesül a fizetési kötelezettségei alól, továbbá ez volt az egyik feltétele annak, hogy befektetők tőkeinjekcióval szálljanak be a cégbe.Amennyiben a japán ügyészség csődvédelem alá helyezi a vállalatot, a Sumito Mitsui Financial Group több százmillió dollárnyi áthidaló kölcsönt fog nyújtani a Takatának.Eredetileg a bíróságot kihagyva akart tárgyalni a Takata az autógyártókkal a visszahívási költségek megosztásáról, de a megállapodás nehézségekbe ütközött. Az autógyártók a Takata legnagyobb hitelezői. Attól függően, hogy hogy haladnak a tárgyalások, az Egyesült Államokon kívül Japánban is csődvédelemhez folyamodhat a vállalat.Közel 70 millió darab légzsákot érintett a visszahívás csak az Egyesült Államokban, és a Jefferies elemzőjének becslései szerint globális szinten 12 milliárd dolláros költséget okozhatnak. A Takata már így is veszteséges volt az elmúlt két évben, több mint 400 millió dolláros veszteségekről számolt be a nettó eredmény szintjén. A cég egyelőre még nem fogyott ki a készpénzből, de augusztusban azt közölte, hogy olyan körülményekkel kell szembenéznie, ami alapvetően megkérdőjelezheti az életben maradását.A Takata-botrányhoz eddig egy tucat halálos baleset és legalább 100 súlyos baleset köthető. A baleseteket a Takata által alkalmazott légzsákfelfújó rendszer hibája okozta, a szállítások során ugyanis nem megfelelően kezelték a ballon felfújásáért felelős hajtóanyagot. Ennek hatására ütközéskor akkora robbanás produkált, hogy a szerkezetből fémrészek repültek ki, amelyek szabadon pusztítottak az autó zárt terében.A Takata nem kis szereplő a piacon, a Nomura becslései szerint a globális légzsák-piacon 20 százalékos részesedéssel rendelkezik.