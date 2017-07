Az amerikai szenátus nagy többséggel megszavazta az Oroszország, Irán és Észak-Korea elleni szankciókat megfogalmazó törvénycsomagot, amelyet Berlin és Peking élesen bírált pénteken, Moszkva pedig válaszlépéseket jelentett be a büntetőintézkedésekkel szemben. Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter ezzel párhuzamosan újabb szankciókat jelentett be Irán ellen, miután Teherán csütörtök hajnalban ismét rakétakísérletet hajtott végre. Észak-Korea ma egy interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki, amely 45 percet repült, mielőtt a tengerbe zuhant:

A részvénypiaci esést ma egyébként részben az váltotta ki, hogy tegnap az Amazon és a Twitter vártnál gyengébb negyedéves számainak közzétételét követően lefelé vette az irányt a technológiai szektor, és ma reggel az ázsiai tőzsdék is estek, de ma a tovább erősödő euró is nyomás alatt tartja az európai exportcégek részvényeinek árfolyamát. A német DAX 0,5, a francia CAC 1 százalékos mínuszban áll.

Ütik a nyugat-európai tőzsdéket 2017.07.28 09:49

A nyugat-európai tőzsdéken nagyobb eséseket látunk, a német DAX index több, mint fél százalékot esett, a francia CAC 40 pedig már 1,2 százalékot esett. A rossz hangulat részben annak tudható be, hogy tegnap Amerikában esett a tech szektor, majd Ázsiában is estek a vezető részvényindexek. Európában a tech- és a pénzügyi szektor is gyengélkedik. Még a pozitív gyorsjelentést adó bankpapírok árfolyama is esik.

A magyar tőzsde ma is szembemegy az európai trendekkel, piacnyitást követően volt egy kis hullámvasút a Richter-papírok árfolyamában, az egy százalékos árfolyamemelkedést követően mérsékelten esett, most azonban ismét emelkedik az árfolyam. A vállalat ma hajnalban közzétett gyorsjelentésében az üzemi eredmény 7,6 százalékkal lett magasabb a medián elemzői várakozásoknál, az időszaki nettó eredmény pedig 17,8 százalékkal múlta felül a konszenzusban szereplő értéket.