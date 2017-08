Belehúzott az OTP, a papírok árfolyama új 10 éves csúcson van, 1,3 százalékos árfolyamemelkedésnek köszönhetően, a Mol részvényeinek árfolyama is tovább emelkedett, 1,6 százalékos pluszban van, így a BUX index értéke is feljebb került, 1,2 százalékot emelkedett és történelmi csúcson van.

Csökkenő tőzsdei forgalom jellemzi a nyári időszakot a Budapesti Értéktőzsdén, azonban az előző év azonos időszakát vizsgálva növekedés figyelhető meg. Szoros versenyt követően júliusban is a Concorde lett a legnagyobb forgalmat generáló szolgáltató és a dobogó második és harmadik helyén sem láttunk változást.

A Mol-papírok árolyama 1,1 százalékot emelkedett, ez részben azzal is magyarázható, hogy a befektetők pozitívan várják a ma esti negyedéves gyorsjelentést , a magyar olajcég akár még az éves várakozásait is megemelheti. Július 25-e óta az árfolyam közel 5,5 százalékot emelkedett, az éves teljesítmény pedig közel 10 százalékos árfolyamemelkedés.

A délutáni kereskedésben sem tört meg a magyar tőzsde lendülete a BUX már 0,7 százalékot emelkedett, ez a blue chipek jó teljesítményének tudható be.

A magyar tőzsdén a Telekom-papírok árfolyama stagnál a kora reggeli 0,6 százalékos emelkedést követően, az OTP-részvények árfolyama pedig továbbra is mérsékelten esik. A blue chipek közül a Mol papírjainak árfolyama már 0,6 százalékot emelkedett, ezzel vezeti az emelkedést.

A délelőtti kereskedés végére határozottan javult a hangulat, az angol tőzsde 0,1 százalékot emelkedett, a francia tőzsde 0,2 százalékot, az olasz 0,4 százalékot emelkedett, a német DAX index továbbra is 0,2 százalékos mínuszban van. A régiós tőzsdeindexek is elrugaszkodtak a tegnapi záróértéküktől, 0,3 százalékot emelkedett a magyar, lengyel és osztrák tőzsde, a cseh tőzsde 0,4 százalékkal vezeti az emelkedést.

Tovább esik a DAX, ellenáll a BUX 2017.08.03 10:32

A délelőtti kereskedésben esnek a vezető európai részvényindexek, a régiós tőzsdéken azonban jellemzően emelkedést látunk, a cseh PX 0,4 százalékot emelkedett, a lengyel és az osztrák tőzsde stagnál, a magyar tőzsde 0,2 százalékot emelkedett.

A német tőzsde leggyengébben teljesítő papírja a Siemens-részvény, melynek árfolyama közel 2,5 százalékot esett, miután a vállalat közzétette gyorsjelentését. A részvények árfolyama azért került nyomás alá, mert az elemzői várakozások alatti számokat közölt, a rendelések volumene kilenc százalékkal csökkent.

Az Adidas is közzétette gyorsjelentését, melyben az eladások 19 százalékos növekedéséről számolt be, ez főként az erős kínai és észak-amerikai eladásoknak tudható be. Ennek ellenére a részvények árfolyama mérsékelten, fél százalékot esett.