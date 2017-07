Délelőtt még csak az Opimus-papírokat ütötték a befektetők, miután nagyot ralizott az árfolyam, délutánra azonban a Konzum részvényeinek árfolyama is hatalmasat zuhant, kilenc százalékot esett, miután délelőtt még 12 százalékos pluszban is volt. Az Opimus jelenleg majdnem napi limittel 14,72 százalékot esett.

Csúcsok napja a tőzsdéken 2017.07.12 15:53

Óvatosan indult ma a kereskedés, de fokozatosan elindult az emelkedés, ami az amerikai piacnyitásra már kiemelkedő pluszokat hozott, a befektetők az optimista amerikai piacnyitás után tovább tépték az európai részvényeket.

Az amerikai részvénypiacon a Dow Jones részvényindex értéke új történelmi csúcsot döntött, az egyedi papírok között a Facebook-részvények árfolyama is új csúcsot döntött és már sorozatban ötödik napja emelkedik. Az Apple-papírok egyelőre kimaradnak az emelkedésből, ami annak tudható be, hogy egyes pletykák szerint pánik hangulat uralkodott el az Apple fejlesztői körében, mivel nem megfelelően működik a 3D szenzor és a vezeték nélküli töltés. Egyes elemzők véleménye alapján a szokásos szeptemberi debütálás is eltolódhat október-novemberre. Ennek következtében az árfolyam 0,2 százalékot esett.