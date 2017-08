Csúcsvezető hagyta ott a Teslát

A Model 3 debütálásával párhuzamosan hagyta ott a Teslát Kurt Kelty, aki 2006-ban érkezett a vállalathoz, technológiai igazgató volt a társaságnál és ő felelt az akkumulátorok fejlesztéséért is. Korábban 14 évet dolgozott a Panasonic-nál, ezért kézenfekvő volt, hogy ő vezette a Panasonic-tárgyalásokat a nevadai Gigafactory építésénél. A Tesla keddi közleményében az olvasható, hogy megköszönik Kurt Kelty munkásságát, aki a hivatalos indoklás szerint azért távozik, mert új kihívásokra vágyik az életben. Az igazgató távozásával a felelősségi köre több csapat között kerül majd felosztásra.Kurt Kelty kritikus időszakban hagyta ott a vállalatot, mivel nemrég adták át az első 30 darab Model 3-at és Elon Musk célja az, hogy havi 20 000 darab autót gyártsanak decemberig. A Tesla az idei második negyedévben összesen közel 22 000 darab Model S-t és Model X-et gyártott, ez lehetett volna több is, azonban ideiglenes hiány alakult ki a 100 kWh-s akkumulátorokból, ami annak tudható be, hogy új gyártási technológiát használnak.A társaság szerdán piaczárás után teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését, a részvények árfolyama a június végi csúcshoz képest közel 18 százalékot esett, azonban még így is idén összességében 50 százalékot emelkedett.