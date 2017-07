Dacol a nyomott olajárakkal a Mol?

A legfontosabb eredményszámokat tekintve többnyire kedvező gyorsjelentés várható a Moltól, a társaság saját elemzői konszenzusa szerint a tisztított EBITDA 12 százalékkal lehet magasabb 2017 második negyedében, mint az egy évvel korábbi bázisidőszakban. Az iparágban kiemelten figyelt eredménymutató negyedéves összevetésben nagyjából szinten maradt. Az üzemi eredmény 30 százalékkal bővülhetett 2016 második negyedévéhez képest, míg az előző negyedhez képest kis mértékben csökkenhetett a prognózis szerint.

Mik hatottak az eredményre?

Kutatás-termelés

Finomítás-kereskedelem

Fogyasztói szolgáltatások

Az egyes üzletágak között a kutatás-termelés mintegy 20 százalékkal érhetett el magasabb tisztított EBITDA-t, mint egy évvel korábban. A finomítás-kereskedelem 3, a gáz-midstream pedig 28 százalékkal termelhetett több újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA-t, mint 2016 második negyedévében. Az idei évtől önálló üzletágként nyilvántartott fogyasztói szolgáltatások terület pedig éves összevetésben 14 százalékos bővülést ért el. Az egy évvel ezelőtti eredményekhez képest ugyanakkor 11 százalékkal csökkenhetett a Mol számviteli adózott eredménye, és 70,1 milliárd forint körül alakulhatott az elemzői konszenzus alapján.noha idén márciusban ismét lefelé indultak az árfolyamok, a 2016-os drágulásnak köszönhetően 2017 második három hónapjában a negyedéves átlagos olajár még magasabban alakult, mint egy évvel korábban, ami nyilvánvalóan a kutatás-termelés üzletág eredményeit is pozitívan befolyásolta. Ugyanakkor 2017 első negyedévéhez képest már egyértelműen csökkent az átlagos negyedéves ár.a magyar deviza negyedéves teljesítményeit vizsgálva megállapítható, hogy a forint áprilisban indult erősödése ellenére az árfolyam 2017 második negyedében gyengébben alakult, mint egy évvel korábban (negyedéves összevetésben ugyanakkor erősödött a forint). Az árfolyamhatás, illetve a forint dollárral szembeni gyengülése mindkét irányban befolyásolhatja a Mol eredményeit: míg a dollárban keletkező bevételek forintra konvertálását tekintve a hatás pozitív, ugyanakkor egyes, dollárban megjelenő költségeket emeli.az olajár változásait figyelembe véve úgy tűnik, ezúttal az eredményekre nézve inkább negatív hatása lehetett a készletátértékelésnek. A negyedév utolsó hónapjának a megelőző negyedév utolsó hónapjához viszonyított átlagos árfolyamának alakulása alapján a Mol vélhetőleg nem tudta a finomítói feldolgozásban részt vevő olajat viszonylag alacsonyabb áron beszerezni, az előállított termékeket pedig viszonylag magasabb áron értékesíteni.a Brent javára mutatkozó ártöbblet csökkent a negyedév során, mind az egy évvel korábbi, mind az előző negyedhez képest. Miután a Mol nagyrészt orosz eredetű olajat használ finomítóiban, míg a termékek árát a Brent árfolyamához igazítja, a Molnak elvileg nem kedvez, ha a Brent és az Ural közötti árkülönbség szűkül.az árfolyamváltozások hasonlóan befolyásolják a downstream üzletág eredményeit, mint az upstream fent részletezett esetében.a mutató az előző negyedévhez képest minimális mértékben (6,5 dollárról 6,4 dollárra) csökkent, ugyanakkor az egy évvel korábbihoz képest közel 12 százalékos emelkedést mutat.a margin jelentősen, több mint 10 százalékkal marad el a 2016 második negyedévestől, ugyanakkor az idei első negyedhez képest már 5 százalék körüli bővülést mutat. Mivel a petrolkémiai terület szerepe egyre nagyobb a hazai olajtársaságnál, az annak jövedelmezőségéről sokat elmondó mutató alakulása is egyre fontosabb lehet befektetői szempontból.a hazai mellett a térségi üzemanyagforgalom is töretlen emelkedést mutat, ami nyilvánvalóan jó hír a Mol számára. A társaság azonban hosszú távú, 2030-as stratégiája szerint fokozatosan emelni kívánja a nem-üzemanyagok részarányát finomítói és kiskereskedelmi tevékenysége során, ezért eredményességét illetően az általános kiskereskedelmi forgalmi trendek jelentősége is egyre nagyobb.a magyarországi és a Mol számára fontos környező országok kiskereskedelmi forgalma továbbra is robusztus emelkedést mutat, ami a Mol Fresh Corner koncepciójának folyamatos bevezetésével egyre nagyobb súlyt kaphat.a nem-üzemanyag jellegű termékek részarányának emelésével a Mol számára egyre nagyobb jelentőséget nyernek a vegyipari termékeket felszívó olyan ágazatok, mint például az építőipar vagy az autóipar, amelyek összességében ugyancsak stabil bővülést mutatnak.