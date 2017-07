Dagad a botrány, hullanak a fejek az Audinál

Több felsővezetőt is azonnali hatállyal elbocsáthat az Audi

Feszült a helyzet a Volkswagen-konszernen belül

Az Audi hét tagú felsővezetéséből négy menedzsert leváltanának , tudta meg a Reuters három különböző forrásból. A hírt az Audi részéről egyelőre nem erősítették meg, mint ahogy a német Manager Magazin értesülését sem, a német lap úgy tudja, hogy az Audi pénzügyi igazgatója, Axel Strotbek, a gyártási igazgató, Hubert Waltl és a személyzeti főnök, Dietmar Voggenreiter is azt az üzenetet kapta a Volkswagen-csoport vezérigazgatójától, hogy azonnali hatállyal elbocsátják őket. Most úgy tűnik, hogy rajtuk kívül az értékesítési igazgatónak, Dietmar Voggenreiternek is mennie kell.A Volkswagen-csoporton belül akkor éleződtek ki a feszültségek, amikor a múlt héten kiderült, több német autógyártó évtizedeken keresztül kartellezett , a cégek összejátszásának felderítésében pedig a Volkswagen segédkezett, miközben vélhetően leánycégei, az Audi és a Porsche ellen vallott a Volkswagen. Lapértesülések szerint a német konszernnél pattanásig feszült a helyzet, a napokban a Porsche üzemi tanácsának az elnöke, Uwe Hück már arról beszélt, hogy az Audi átverte őket a motorjaival, és az audis kollégáknak már egy szavát sem hiszi el.