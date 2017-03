De miért vették el a csillagot az egyik legjobb magyar étteremtől?

a Borkonyha;

Március 6-án jelent meg a Michelin étteremkalauz európai kiadása, amelyből kiderült, hogy a XII. kerületi Tanti elvesztette a 2015-ben megkapott csillagot, így már csak négy darab éttermünk van, egy-egy Michelin-csillaggal:Vannak pozitív fejlemények is: három budapesti étterem megkapta az ár-érték arány alapján kiosztott Bib Gourmand státuszt:A Tanti Facebook-oldalán gratulált aösszes hazai díjazottjának, megköszönte az eddigi bizalmat, és továbbra is a tőle telhető legmagasabb színvonalat ígéri. De miért vesztette el a az elismerést, milyen gyakran fordul ez elő, és mit jelent ez az étterem jövőjére nézve?Nem egyedi eset, hogy egy étterem elveszíti a Michelin-csillagját, sőt többet is lehet veszíteni, hiszen ezeket folyamatosan felülvizsgálják a kritikusok.A Tanti 2015 márciusában Pesti István séf vezetése alatt kapta meg a Michelin-csillagot, de néhány héttel később távozott saját éttermének megnyitása miatt. Ezután Heiszler Olivér vette át a konyhát, neki még sikerült megtartani a csillagot, őt pedig Eszenyi Dániel követte 2016 nyarán.szerint a Michelin inspektorai értékelik a stabilitást, akkor is, ha nem történik változás a minőségben, így a gyakori séfváltás vezethetett a csillag elvételéhez. Ahogy minden az értékeléssel kapcsolatban, ez is titkos:- mondta a Portfolio-nak a szakértő.A Michelin inspektorai névtelenül járják az éttermeket, és az egyik csillag-gyanússá válik, többször ellenőrzik, hogy állandó-e a tapasztalt magas minőség. Ahhoz, hogy egy étterem elnyerje a második csillagot, négy ellenőrzésen kell átesnie, a harmadik csillaghoz pedig legalább tíz látogatáson kell megfelelni. Az éttermek sosem tudják, ha inspektorok járnak náluk, utólag sem derül ki.Sajnos vannak is erre ijesztő példák: a dublini Fitzwilliam Hotel éttermének, amely 2015-ig Michelin-csillagos volt, a csillag elvesztése utáni egy évben a 76 százalékkal esett vissza a profitja, majd olyan szintet ért el a bevételcsökkenés, hogy 2016 októberében inkább bezárták az éttermet.Harmath Csaba szerint nehéz számszerűsíteni, hogy mivel jár Michelin-csillag elvesztése bevételek és forgalom tekintetében, főleg mert ez egyéni tényezőktől is függ. Egy turistaparadicsomban, mint például Párizs, a kalauzzal járnak a japán turisták, így ott nagy jelentősége van a csillagok számának, főleg a háromcsillagos éttermeknél, hiszen a turisták gyakran csak azok kipróbálása miatt utaznak az országba.- véli a gasztroszakértő. A háromcsillagos étterem azt jelenti, hogy megéri csak az étterem miatt egy adott országba utazni, két csillag azt jelenti, hogy megéri azért a helyért kitérőt tenni, az egy csillag pedig konstansan magas minőségű konyhát jelent. Az egy Michelin-csillagos étterem megtöltésével mindenképp foglalkozni kell, oda kell csábítani a vendéget, ugyanúgy, mint a csillag nélküli topéttermkbe és bisztrókba.A legelismertebb séfekkel is előfordul, hogy az étterem, amiért keményen dolgoznak, elveszít egy vagy akár több csillagot. Ilyen volt Gordon Ramsay New York-i étterme, a The London, amelytől mindkettőt elvették. A sztárséf nem titkolta, mennyire megviseli az ítélet. nyilatkozta Ramsay.Vannak olyan séfek, akik teljesen összeomlottak a csillag elvesztése miatt, nagy nyomás is társul az elismeréshez a szakmában, és több tragédia is főződik hozzá. Az elmúlt években több világhírű séf követett el öngyilkosságot, feltételezhetően a csillag megtartása miatti stressz elől menekülve.Több olyan étterem Budapesten, amely régóta hozza a Michelin-csillagos színvonalat, és Harmath Csaba nem érti, hogy ezeket miért nem fedezték még fel.- tette hozzá a gasztronómiai szakértő, aki szerint az egész ország gasztronómiájának jót tenne, ha nem lenne ilyen durván Budapest-centrikus.A nagyobb nyugati országokban Michelin-csillagos éttermek tucatjairól beszélünk, és ezek közül többnek két vagy három csillaga van. Magyarország a négy csillagra is büszke lehet, mert a közép-kelet-európai régióban kimagaslónak számít ez a teljesítmény. Van egyáltalán esélye arra egy magyar étteremnek, hogy több Michelin csillagot gyűjtsön? Ehhez a szakértők szerint csupán megfelelő fizetőképes kereslet kellene, vagyis hogy a magyar emberek többen járjanak Michelin-csillagos éttermekbe, igaz, hogy itt egy-egy vacsora jellemzően fejenként 15-20 ezer forintnál kezdődik.