Decemberben dőlhet el az Uber sorsa Londonban

Az Uber működési licenszét még szeptemberben vonták vissza a brit fővárosban, most pedig ezen döntés ellen lebbezett fel a vállalat.

A vállalat vezérigazgatója bocsánatot kért az Uber a londoni lakosoktól a helytelen működés miatt, és változásokat ígért a jövőben.

Igaz, hogy néhány dolgot rosszul kezeltünk mostanában. Az Uber összes munkatársának nevében szeretnék bocsánatot kérni azokért a hibákért amiket vétettünk

Nagy-Britannia fővárosának közlekedési szabályozója (TFL) még szeptember közepén döntött úgy, hogy nem hosszabbítja meg a társaság működési licenszét, mivel szerinte az Uber alkalmatlan arra, hogy taxi szolgáltatást nyújtson, de a vállalat hozzáállását is kifogásolta a bűncselekményekkel és a sofőrök belső ellenőrzésével kapcsolatban. A londoni rendőrség szerint a taxitársaság app-je egyáltalán nem rögzíti azokat a súlyos bűncselekményeket, amelyek a közösséget veszélyeztetik.- írta Khosrowshahi, a vállala vezetője egy londoniakhoz írt nyílt levelében.A vállalatnak a mai napig, tehát október 13-ig volt ideje fellebbezésre, a TFL döntése ellen, ami az Uber meg is tett, így az ügy december 11-én a westminsteri Magistrates bíróságon kerül meghallgatásra Londonban.A döntés több mint 40 ezer sofőrt érinthet, ami a fővárosban tevékenykedő magánsofőrök egyharmadát jelenti. A londoni lakosok is kifejezték véleményüket, hétfő estéig mintegy 750 ezer aláírást gyűjtöttek a döntés ellen.Az Ubernek a múltban akadtak már hasonló gondjai, Olaszországban helytelen versenyhelyzet miatt be lett tiltva a működése az év elején, amelyet egy hétre rá feloldottak, míg Taiwanban 2 hónapnyi felfüggesztés után újra működhet a szigeten a társaság a hatóságokkal való megegyezés után. Nem mindenhol értek el azonban a fentiekhez hasonló sikereket, Magyarországról és Dániából is távozniuk kellett.