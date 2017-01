Devizaválság? A török tőzsde meg se rezzen

Nagyot gyengült a török líra az elmúlt napokban

A török részvénypiac gyakorlatilag meg se rezzent a devizaválságra

Szabadesésben zuhan a török líra árfolyama, újabb és újabb mélypontokra esik a török deviza, csak az idén már közel 9 százalékkal gyengült a dollárral szemben. Ennek ellenére a részvénypiacon nyomát sem látni a pániknak, a Törökország 100 legnagyobb vállalatát tömörítő BIST 100 részvényindex gyakorlatilag ott áll ahol tavaly év végén.A török líra kivégzése mögött egyébként több dolog is állhat , alapvetően a tavaly nyári puccskísérlet tekinthető a folyamat elindítójának, míg most az utóbbi napokban ismét felerősödő zuhanás annak tudható be, hogy közeledik az áprilisi népszavazás, melyen a török választópolgárok még nagyobb hatalmat adhatnak Erdogan elnök kezébe.