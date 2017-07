Diplomáciai hullámokat vetettek a Siemens vándorló turbinái

A Siemens hangsúlyozta, a társaságnál nem tudtak arról, hogy a turbinákat a Krímbe szánták, és azt is közölte, hogy bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tesz a turbinák "eltereléséért" felelősökkel szemben. A társaság szerint a vevő az elmúlt hónapokban "számos alkalommal" írásban is biztosította őket arról, hogy a turbinákat nem küldi a Krímbe. A nagyberendezéseket eredetileg a dél-oroszországi Tamanban futó projekt keretében szállította le a társaság.A 2018-as újraválasztásra készülő Vlagyimir Putyin orosz elnök az energiaellátás biztosítását ígérte a Krímben, az ország azonban nem rendelkezik olyan gyártó kapacitással, amely könnyedén képes lenne leszállítani a szóban forgó turbinatípust. Míg a német gazdasági minisztérium a Reutersnek úgy nyilatkozott, az EU szankciók betartása a vállalaton múlik, a hírügynökség értesülései szerint a téma diplomáciai hullámokat vetett Moszkvában.A Kreml hétfőn azt közölte, a turbinákat Oroszországból származó alkatrészekből Oroszországban gyártották. Ez az érvelés azonban csak látszólag cáfolja a Siemens vádjait, ugyanis a Siemens-technológiát alkalmazó szentpétervári turbinagyár tulajdonosában, a Siemens Gas Turbine Technologies nevű társaságban a Siemens 65 százalékos részesedéssel rendelkezik.A Siemens azt is bejelentette, minden oroszországi egységére kiterjeszti a belső vizsgálatot, amelybe legfontosabb partnereit is bevonja annak érdekében, hogy biztosítsa, egyetlen hozzá köthető termék vagy szolgáltatás sem sérti meg az exportszankciókat. Az Unió akkor vetett ki a szankciókat a régióra, miután Oroszország 2014-ben megszállta az ukrajnai félszigetet - Brüsszel álláspontja szerint megszegve a nemzetközi jogot.A Siemens szóvivője azt mondta, a turbinákat az orosz állami tulajdonban álló Technopromexport rendelte és vásárolta meg. A Reuters értesülései szerint az oroszországi ZAO Interautomatika működött közre a turbinák telepítésében a Krímben, a vizsgálatok pedig a Siemens kisebbségi tulajdonában álló társaságra is kiterjednek. A Siemens közlése szerint az Interautomatika írásban erősítette meg, hogy minden kapcsolódó jelentős aktivitását felfüggeszti. A Siemens a perrel nem csupán a további, Krímbe irányuló szállításoknak kíván gátat vetni, hanem a már odakerült berendezéseket is eredeti rendeltetési helyükre juttatná, mindennek érdekében pedig a további lehetséges lépéseket is mérlegeli.