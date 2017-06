Diszkréten csipegetik a részvényeket Amerikában 2017.06.30 19:51

Az amerikai részvényindexek szerény mértékben ugyan, de erősödnek pénteken: a Dow Jones 0,4 százalékot, az S&P 500 értéke 0,2 százalékot, míg a Nasdaq értéke közel 0,1 százalékot emelkedett annak ellenére, hogy kiderült, héthavi mélypontra esett a fogyasztói hangulat az Egyesült Államokban.

Egyedi sztorikra is érdemes odafigyelni, együttműködést jelentett be a Nike és az Amazon. A hír azért különleges, mert a Nike nagyon sokáig ellenállt az internetes kereskedelmi óriásnak, de most belement, hogy termékeit értékesítse közvetlenül az Amazon oldalán. A befektetők nagyon örülnek, a Nike árfolyama közel 10 százalékot erősödött a csütörtök esti záráshoz képest.