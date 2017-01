Dízelbotrány: olyan ez, mintha lóhúst tettek volna a lasagne-ba

A közép-németországi Hildesheim bíróságának döntése értelmében a Volkswagennek vissza kell vásárolnia a 2.0 literes dízelmotorral szerelt Sokad Yetiket 26 500 eurós áron. Ez volt idén a második olyan bírói döntés Németországban, amely kártérítésre kötelezte a cégcsoportot.Az ügynek két érdekessége is van, az egyik, hogy a német bíróság szokatlanul kemény szavakat használt sajtóközleményében. Nyomatékosították, hogy a Volkswagen illegálisan manipulálta a motor vezérlését, amelynek eredményeként nem derülhetett ki, hogy a hatályos szabályoktól jelentősen eltérő a járművük károsanyag-kibocsátása, vagyis tiltott módon befolyásolták az emissziós tesztek eredményeit. A másik pedig az, hogy a bíróság székhelye, amely most kártérítésre kötelezte a Volkswagent, csupán egy órányi autóútra található a cégcsoport központjától, Wolfsburgtól.Az ilyen bírósági döntések nagyon nem jönnek jól a Volkswagennek, amelyet az elmúlt hónapokban sokan támadtak azért, mert nem volt hajlandó az amerikaihoz hasonló módon kárpótolni az európai vásárlóit. Míg a tengerentúlon 10,033 milliárd dollárt költ arra a cég, hogy visszavásárolja az autókat és kompenzálja a gépkocsi-tulajdonosokat, addig Európában csupán a járművek helyreállítását vállalták. Amerikában ráadásul 4,7 milliárd dollárt fordít a túlzott károsanyag-kibocsátást visszafogó programokra és a zéró emissziós autók infrastruktúrájának fejlesztésére és további 4,3 milliárd dollárt is kifizetnek majd bírság gyanánt, amelyből 1,45 milliárd közvetlenül a fogyasztók kártalanítására megy majd.Mindez pedig azért lehet érdekes, mert a német bíróságok ítéletei akár precedens értékűek is lehetnek, így a Volkswagent más bíróságok is elmarasztalhatják a jövőben, komoly plusz költségeket róva ezzel a gyártóra.A Volkswagen szóvivője a döntést követően jelezte, hogy még értelmezik a bíróság ítéletét, de valószínűleg fellebbeznek majd.