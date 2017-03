DNS-tesztet vezet be az olajipar - Itt a magyarázat

DNS-tesztet vezet be az olajipar

Gyorsabban és pontosabban

Sikerült a vakteszt

Miután az olajárak a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) erőfeszítései ellenére továbbra is nyomás alatt vannak, az iparági szakemberek rendületlenül kutatnak az újabb költségcsökkentési lehetőségek után. Így van ez az Egyesült Államokban is, ahol a palaolaj kitermelésében érdekelt társaságok egy első hallásra rendkívüli módszer alkalmazásával fokoznák tovább versenyképességüket riválisaikkal szemben. A palaolaj kitermelési költségei már az elmúlt két évben is mintegy 50 százalékkal mérséklődtek, ami valóságos árháborút robbantott ki az iparág és az OPEC között. Az amerikai palaolaj kitermelők az 50 dollár körüli hordónkénti olajárak mellett is versenyképesek, ezzel együtt körülbelül egy tucat palaolaj társaság tovább szorítaná le a költségeket. Méghozzá a kőolaj mint élőlények bomlásával létrejött ásványi termék által tartalmazott DNS-maradványok elemzésével.A próbafúrásokból kinyerhető kőzetminták által tartalmazott DNS-mintákat egy speciális módszerrel elemezve a társaságok könnyebben határozhatják meg az ígéretes fúrási helyszíneket. A technológia keretében a potenciálisan olajat rejtő kőzetmintákból kinyerhető DNS-nyomokat vetik össze az olajból származó DNS-mintákkal. A hasonlóságokat és eltéréseket elemezve meglehetősen pontos következtetések vonhatók le a legnagyobb potenciállal rendelkező területekre vonatkozóan. Az így kinyerhető plusz információ birtokában a társaságok elkerülhetik a felesleges köröket, vagyis a kutatás-termelési folyamat hatékonysága érdemben javítható, például elkerülhető, hogy a kutakat túlságosan közel fúrják egymáshoz - mondja a technológia kifejlesztője. Az eljárás révén jelentősen lerövidíthető a tervezéstől a kitermelésig tartó időszak, ami a kitermelési költségek akár 10 százalékos csökkenését is eredményezheti - állítja Ajay Kshatriya, a DNS-technológia olajipari alkalmazását kifejlesztő társaság, a Biota Technology társalapítója, vezérigazgatója.Egy palaolajfúró-kút teljes költsége 4 millió és 8 millió dollár közé becsülhető, a földtani és egyéb paraméterek függvényében. A Biota konkrét összeget ugyan nem közölt, azonban állítása szerint a DNS-vizsgálat alkalmazása a teljes költségek kevesebb mint 1 százalékát teszi ki.A Biota eljárása független olajmérnökök és vegyészek szerint is eredményes lehet, amennyiben elegendő DNS-mintát tudnak gyűjteni a vizsgálathoz. A megfelelő mennyiségű információ birtokában így beazonosíthatóak olyan, mikrobáktól származó génállományok, DNS-töredékek, amelyek lényegesen javíthatják az olajipar által alkalmazott számos diagnosztikai eljárás pontosságát és sebességét.A fejlesztő cég ügyfelei között a Statoil és az EP Energy mellett több mint egy tucat másik olajtermelő vállalat is megtalálható. A Biota már mintegy 80, egyesült államokbeli helyszínen alkalmazta technológiáját. Ez a szám ugyan eltörpül az országban működő összességében több mint 300 ezer palaolajkút állományát tekintve, azonban a Biota így is meggyőző referenciákkal rendelkezik.Az EP Energy, a társaság egyik első ügyfele ragaszkodott ahhoz, hogy az eljárás hatékonyságáról úgynevezett vakteszt keretében bizonyosodhasson meg. Ennek keretében a Biotának egy adott olajminta forrását kellett kiválasztania több tucat kút közül. A technológia sikeresen vizsgázott, és amellett, hogy sikerült meghatározni a minták származási helyét, a Biota még a területen fúrt kutak hatékonyságát javító ajánlásokat is megfogalmazott - idézte a Reuters Peter Lascellest, az EP Energy geológusát. A szakember szerint a módszer segítségével a kutak teljesítménye jobban megérthető, mint ahogyan azt a jelenleg elérhető kutatások, például a szeizmikus és vegyi elemzés lehetővé teszik.