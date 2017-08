Donald kacsa és Mickey egér beint a Netflixnek

Szétválik a Disney és a Netflix

Várakozáson aluli lett a Disney gyorsjelentése

A Disney nem fog új filmeket szolgáltatni a Netflixnek, 2019-től saját streaming-szolgáltatást indítanak majd, ami annak tudható be, hogy egyre kevesebben néznek hagyományos televíziót, többek között ezért is minél több ügyfelet szeretnének akvirálni a magasabb profit reményében.A Disney új iránya azonban nagyon költséges lehet, kiindulva abból, hogy a versenytársak, például az Amazon vagy a Time Warner (HBO) több milliárd dollárt költ arra, hogy saját tartalmakat készítsen és azt közvetlenül a fogyasztók részére közvetítse. Wall street-i elemzők szerint a Disney belépése az erős piaci versennyel jellemezhető streaming piacra nagy nyomást helyezhet a profitabilitásra.A vállalat árbevétele 14,24 milliárd dollár lett, ami közel azonos az egy évvel korábban elért 14,27 milliárd dollárral, azonban elmarad a 14,42 milliárd dolláros elemzői várakozástól. Az üzemi eredmény 4,01 milliárd dollár lett, ami közel 10 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, de az elemzők által várt 4,11 milliárd dollárt sem érte el. A vállalat 2,36 milliárd dollár profitot ért el, ez kilenc százalékkal marad el az egy évvel korábbitól.A média hálózat szegmens üzemi eredménye, amely a teljes üzemi eredmény 42 százalékát adta, 23 százalékot esett, ami nagyrészt az ESPN gyengélkedésének tudható be. A sportcsatorna alacsonyabb reklámbevételeket ért el és magas programozási költségekkel járt, de az eredmény esésében szerepet játszottak a végkielégítések és a különböző szerződések lejárata.A vállalat részvényeinek árfolyama piaczárás után közel négy százalékot esett, a befektetők tehát negatívan értékelték az új információkat, de a Netflix-befektetők sem voltak boldogok, a papírok árfolyama közel három százalékot esett piaczárás után.