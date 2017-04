A piacok egyelőre még nem reagálták érdemben arra a hírre, hogy a brit parlament alsóháza szerda délután kétharmados többséggel megszavazta Theresa May javaslatát, hogy előrehozott választásokat tartsanak az Egyesült Királyságban, így június 8-án sor kerülhet a voksolásra. A brit FTSE 100 továbbra is mérsékelten esik, míg a font 0,2 százalékot gyengült a dollárral szemben.

Jön a szavazás 2017.04.19 10:54

A brit parlament alsóházában a képviselők közép-európai idő szerint 13:50 körül 90 percen keresztül egyeztetnek az előrehozott választásról, majd nagyjából 15:20-kor szavaznak is a kérdésben. A szavazás perceiben érdemes lesz majd figyelni a brit részvénypiaci árfolyamokat és a font árfolyamának alakulását is, lőbbiek tegnap és ma is nagyot estek, utóbbi közel féléves csúcsra erősödött a dollárral szemben.