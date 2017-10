Drágább lesz a Netflix

Áremeléseket jelentett be a Netflix: a népszerű, két eszközre vonatkozó HD-tartalomra szóló előfizetésének havi ára 9,99 dollárról 10,99 dollárra emelkedik, míg a négy képernyőre vonatkozó UHD-előfizetés 11,99 dollár helyett 13,99 dollárba kerül majd. A legolcsóbb előfizetés továbbra is havonta7,99 dollár lesz.Az utolsó nagy áremelés idején, 2015-ben sok előfizetőt vesztett a Netflix, amire a részvények árfolyama is zuhant. Cserében akkor hatalmas összegeket tett a tartalomfejlesztésbe, a saját gyártású és az interaktív tartalomba. Most is hasonlóak a Netflix céljai, a tervek szerint 2018-ban 7 milliárd dollárt költhet a tartalomra az idei 6 milliárd és a tavalyi 5 milliárd után.Elemzők szerint a Netflixnek bőven van még tere az előfizetés emelésére, a HBO streaming szolgáltatása például havonta 15 dollárba kerül.Az előfizetési díj emelésének hírére több mint 5 százalékot emelkedett a részvények árfolyama a tegnapi kereskedésben, ezzel idén már több mint 50 százalékot drágultak a papírok.