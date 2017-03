Drágul a kaucsuk, árat emelnek a gumigyártók

Drágulnak a gumigyártásban használt nyersanyagok, emiatt árat emelnek a gumigyártók

A magasabb árak első körben a nagykereskedőknél jelentkeznek, de végső soron a végfelhasználók is megérzik

A kaucsuk árának emelkedése miatt a nagy gumigyártók - mint a Continental, a Pirelli, a Goodyear és a Hankook - az elmúlt napokban áremelést jelentettek be, néhány gyártó már meg is emelte az árait. A gyártók az árakat a nyári és a téli gumiknál, a személyautó és a teherautó abroncsoknál is megemelik, elsősorban a nyersanyagárak emelkedése, azon belül is a kaucsuk árának az emelkedésére hivatkozva, az áremelkedés mértéke akár 9 százalék is lehet.A nyersanyagárak emelkedése miatt emelkednek a gumigyártók költségei, ezt pedig nem nyelik le, azért, hogy legalább szinten tartsák a marzsaikat, árat emelnek, ami először a nagykereskedőknél csapódik le, de végső soron a végfelhasználók is megérzik az áremelkedést.A világ egyik legnagyobb gumigyártója, a Continental már korábban közölte, hogy jelentős addicionális költséget jelent a kaucsuk árának az emelkedése, ami idén 500 millió eurós terhet jelenthet a vállalatnak, ezért kerül sor áremelésre, amit fokozatosan hajtanak végre. A Hankook gumijai április 1-jétől 4-5 százalékkal lesznek drágábbak, a cég jelezte, az áremeléssel nem emelkedik a vállalat profitabilitása, az csak a nyersanyagköltségek emelkedéséből eredő negatív hatásokat kompenzálja. A Pirelli abroncsai hamarosan akár 9 százalékkal is drágulhatnak, a Goodyear pedig már március 1-jével megemelte az árait.