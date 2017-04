Dráma az Audinál, nagyobb a baj, mint a dízelbotránynál

Már majdnem minden harmadik Audit Kínában adnak el, az ottani eladások azonban nagyot zuhantak az elmúlt hónapokban, mert a német cég politikai konfliktusba került

Az autógyártó menedzserei szerint a kínai konfliktus veszélyesebb, mint a müncheni államügyészség vizsgálatai a dízelbotránnyal kapcsolatban

Vége a jó éveknek

Éveken keresztül gyakorlatilag versenytárs nélkül kínálta autóit a kínai piacon az Audi, mert a kínai vevők speciális igényeire szabta azokat, miközben a BMW és a Mercedes a más piacokon bevált receptek alapján inkább a vevőket szoktatta volna hozzá az autóihoz, mintsem, hogy a járműveiken változtassanak. Az Audi eladásai pedig az egekbe kúsztak, a hosszú tengelytávú, sötétített ablakú Audikat szívesen választották a cégvezetők, pártfunkcionáriusok, a megrendelések újabb és újabb csúcsokra emelkedtek. Ennek az időszaknak azonban egyelőre vége.Miközben januárban a Mercedes kínai eladásai 40 százalékkal nőttek, addig Audiból 35 százalékkal kevesebb fogyott, de februárban és márciusban is kétszámjegyű volt a visszaesés, az első negyedévben összességében 22 százalékkal csökkentek az Audi eladásai (109 ezer autót adtak el). Nagyrészt ezzel magyarázható, hogy miközben a globális autópiac bővül, az Audi globális eladásai 7,3 százalékkal csökkentek (423 ezer autót adtak el), a kínai értékesítés kiesése nagyon fáj a cégnek.

Nem adunk el Audit!

Nem arról van szó, hogy a cég autói hibásak lennének, vagy nem felelnének meg a kínai vevők igényeinek, esetleg azért vesznek a kínaiak jóval kevesebb Audit, mert a dízelbotrány miatt bojkottálnák a cég termékeit, hanem arról van szó, hogy a német autógyártó új üzleti partnert keresett Kínában, ezzel pedig egy belpolitikai konfliktus kellős közepébe sodródott, aminek a lehetséges hatásairól a cég menedzserei azt gondolják, hogy súlyosabbak lehetnek, mint a dízelbotrány miatti vizsgálatok várható következményei. A hivatalos kommunikáció alapján azért esett nagyot az Audi kínai értékesítése, mert a növekedés következő szakaszát tervezi a német cég kínai partnerével a FAW-val, és a bővülés jegyében egy új joint venture partnerrel, a SAIC nevű kínai céggel is felvette a kapcsolatot, ez pedig a jelenlegi értékesítői hálózatban feszültséget okozott, a kínai autókereskedők az átmeneti időszakban visszafogták az eladásokat, hogy ezzel is nyomás alá helyezzék az Audit.Az eladások visszafogása azonban igencsak óvatosan van megfogalmazva, többen arról beszélnek, hogy a kínai Audi-értékesítők összehangoltan lépnek fel, gyakorlatilag szabotálják a munkát, mindent megtesznek, hogy minél kevesebb autó találjon gazdára. A sztori mögött nagyon komoly politikai érdekek állnak, a pekingi és a sanghaji politika mozgatja a szálakat. Az Audi már 25 éve a FAW-val működik együtt Kínában, a Föld legnépesebb országában ugyanis az a szabály, hogy csak közös vállalaton keresztül gyárthatnak és forgalmazhatnak autókat a külföldi gyártók, az Audi pedig 25 éve a pekingi központi kormány irányítása alatt működő észak-kínai állami konszernt választotta partnerének, a közös vállalatban 60 százaléka van a kínaiaknak, 30 százaléka a Volkswagen csoportnak, 10 százaléka pedig az Audinak. A német cég azonban nemrég bejelentette, hogy a jövőben egy másik kínai céggel, a SAIC-vel is együttműködne, az azonban a sanghaji helyi politikai vezetés alá rendelt konszern. Hivatalosan nem ismerik el, a gyakorlatban azonban a két kínai állami cég között is komoly verseny van, ennek issza most meg a levét az Audi. A jelenlegi autóértékesítők közül azonban hónapok óta több tucat is megtagadta az Audik eladását, mert a kereskedők attól félnek, hogy ha egy másik céggel is együttműködik az Audi, akkor a kereskedők száma is nő, az erősödő verseny miatt pedig visszaesnek az eladásaik. Az Audi már többször hangsúlyozta, hogy nem akar egy másik értékesítői hálózatot kiépíteni, ez azonban nem nyugtatta meg a kereskedőket.Hivatalosan a FAW-nak semmi köze sincsen a kereskedők felkeléséhez, az Audi és a FAW a legnagyobb egyetértésben határozta meg a közös vállalat terveit a következő tíz évre. A kereskedők bojkottja viszont ennek ellenére kitart, sokan a Peking-Sanghaj konfliktust sejtik a háttérben.

Lenne logika a terjeszkedésben

A SAIC és az Audi közös vállalatának üzleti szempontból abszolút van létjogosultsága, a SAIC és a Volkswagen között ugyanis már létrejött egy joint venture, amiben a VW-nek 50 százalékos részesedése van. A SAIC már évtizedek óta gyárt Volkswageneket, a szerelősorokat nem kellene érdemben módosítani ahhoz, hogy a futószalagokról Audik gördüljenek le, a VW és az Audi autói közös platformon is készülhetnek. Az elmúlt években azért nem jött létre együttműködés az Audi és a SAIC között, mert túlságosan tartottak a németek a FAW ellenállásától, pedig a sanghajiak már 2005 óta szerették volna gyártani az A4-es Audit.Amennyiben elkezdődik az együttműködés a sanghaji és a német autógyártó között, akkor is legalább három évet kell várni, mire az első Audik legördülhetnek a SAIC és az Audi közös vállalatának szerelősorairól, addig viszont sok borsot törhetnek még az autókereskedők az Audi orra alá.

