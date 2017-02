Druckenmiller: Leesett az arany ára, ezért bevásároltam

Stanley Druckenmiller, a milliárdos befektető újra aranyba fektetett

Trump adópolitikájával kapcsolatos bizonytalanság az egyik érv az aranyvásárlás mellett

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Leesett az arany ára, ezért vásároltam belőle

Érdekes dolog belelátni sikeres és gazdag guruk befektetési döntéseibe, ezért is érdekes az az interjú, amit Stanley Druckenmiller, a milliárdos hedge fund menedzser adott a CNBC-nek. Druckenmiller az interjúban arról beszélt, hogy egészen a november 8-i amerikai elnökválasztásig volt aranybefektetése, viszont a választás éjszakáján eladta az aranyat. Donald Trump adminisztrációja a szabályozás csökkentését, illetve komoly adóreformot hozhat, ezek az előnyök pedig gazdasági növekedéshez vezethetnek, ezek a pozitívumok felülmúlják azt a bizonytalanságot, amit a protekcionista kereskedelmi politika jelent. Druckenmiller azt mondta, hogy azok az okok, amiért az elmúlt néhány évben aranyat tartott a portfoliójában már nem állnak fönt, ezért is adta el a befektetéseit.Az elnökválasztást követően viszont meredeken esni kezdett az arany árfolyama, emiatt Druckenmiller ismét aranyba fektetett,fogalmazott egyszerűen a milliárdos befektető. A befektetés mellett az is szólt, hogy nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump támogatja-e a republikánusok adózással kapcsolatos terveit. A republikánus pártvezetés ugyanis 20 százalékos importvám adót vetne ki, ezzel is támogatva az amerikai ipart.Druckenmiller befektetése eddig kifizetődött, hiszen az arany árfolyama az elmúlt hetekben már meredeken emelkedett a tavaly decemberi mélypontokhoz képest az arany ára már több, mint 10%-ot emelkedett.

A 63 éves Stanley Druckenmiller ismert hedge fund menedzser, 1988 és 2000 között az egyik vezető portfolió menedzsere volt Soros György Quantum fundjának. Vagyonát 4,4 milliárd dollárra becsülik.