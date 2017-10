Durva hekkertámadás a világ egyik legnagyobb könyvvizsgálójánál

A brit lap úgy tudja, hogy egy olyan szervert is támadás ért a könyvvizsgálónál, amelyen 350 nagy ügyféllel folytatott levelezés is rajta volt, többek között négy amerikai minisztériummal, az ENSZ-szel és nagy multinacionális cégekkel folytatott levélváltáshoz is hozzáférhettek a hekkerek.A Deloitte eredetileg úgy tudta, hogy a hekkertámadás csak hat nagyobb ügyféllel kapcsolatos adatokat érinthet, bennfentesek szerint azonban a feltört szerveren a Fifával, négy globális bankkal, három légitársasággal, két nagy autógyártóval, energetikai világcégekkel és gyógyszergyártókkal kapcsolatos adatok is voltak. A Guardian birtokába jutott egy több mint 30 nagyvállalat nevét tartalmazó lista, amelyek szintén érintettek lehetnek a botrányban, ráadásul a brit lap forrásai szerint a lista közel sem teljes.