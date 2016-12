Durva részvénypiaci esésre figyelmeztet a Nobel-díjas közgazdász

Schiller szerint Donald Trump elnökké választásának hatására eluralkodott a piacokon az izgalom, hogy az elnök gazdasági programjának megvalósulásával végre lendületet kaphat az amerikai gazdaság.

A Dow Jones erős ellenállási szinttel néz szembe 20000 pontnál, ami könnyen megtörténhet, hogy sok ideig útját állja majd a további erősödésnek. Nem is beszélve arról, hogy a túlzott piaci izgalom miatt reális esélye van egy nagyobb korrekciónak.

A Nobel-díjas közgazdász, Robert Schiller a CNBC-nek adott interjújában elmondta , hogy a november eleje óta tartó piaci optimizmusra, ami a részvénypiacokat új történelmi csúcsokra repítette, csak a pszichológia tud magyarázatot adni.A Yale Egyetem professzora ugyanakkor óvva int a túlzott optimizmustól, ugyanis, amikor is Calvin Coolidge elnöksége alatt óriásit raliztak a tőzsdék, egészen addig, amíg 1929-1930-ban be nem következett a nagy világgazdasági válság, ami a részvénypiacokat is a mélybe rántotta. A mostani helyzetet ráadásul az is bonyolítja, hogy Trump Coolidge-nél sokkal kiszámíthatatlanabb személyiség, reputációja finoman szólva is ellentmondásos, ezért minden vele kapcsolatos spekuláció nagyon kockázatos.Úgy véli, hogy a mostani bikapiac "inkább hamarabb, mint később" véget érhet, egyelőre azonban nem javasolja az azonnali eladást a befektetőknek. Azt azonban bevallotta, hogy vonakodva adna most befektetési ötleteket annak, akik épp a megfelelő beszállópontot keresik.- fogalmazott a professzor.Sokak szerint egyébként az is óvatosságra adhat okot, hogy az amerikai piac volatilitási mutatója,, vagyis a piacon feltűnően nagy a nyugalom, ami akár vihar előtti csendként is értelmezhető.