Eddig tartott a Bitcoin-őrület, hamarosan vége a bulinak

A hedge fundok után a befektetési bankok is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a kriptopénzek iránt

A Goldman Sachs most még célárat is adott a Bitcoinra

Egyre nagyobb a felhajtás az utóbbi évek egyik legnagyobb sztorija, a Bitcoin mögött, amit mi sem mutat jobban, minthogy tegnap a világ egyik legnagyobb befektetési bankja, a Goldman Sachs is elkezdte követni a szuperdeviza árfolyamát, sőt célárat is adott ki rá.A befektetési bank technológia szektorra foglalkozó vezetője, Sheba Jafari technikai elemzést csinált a kriptodevizára, ami alapján inkább negatív, mint pozitív irányú elmozdulást várnak a Bitcoin árfolyamában. Véleménye szerint maximum 3134 dollárig mehet a szuperpénz, míg a negatív irányba akár 38,2 százalékos elmozdulás is lehetséges, tehát 1915 dollárig is eshet az árfolyam.