Ismert gyógyszer miatt csapott le a GVH

Ezért döntött így a GVH

dokumentált vezetői döntéssel - a megfelelési programja keretében - felhagyott a jogsértő kereskedelmi gyakorlattal a versenyfelügyeleti eljárás megindításának hatására;

előzetesen is érdemi megfelelési erőfeszítéseket tett a lehetséges jogsértések elkerülésére, és e mechanizmus keretében a vizsgált kereskedelmi gyakorlatot is módosította.

szlogenekkel hirdette a gyártó a termékeit, ami a GVH látókörébe került és az egyes ACC-termékek gyors hatásmechanizmusára vonatkozó reklámállításokat vizsgálta.A pénteki közlemény szerint a GVH arra a következtetésre jutott, hogy a gyártó nem az alkalmazási előírás alapján, hanem azon túlterjeszkedve mutatta be a termékeket a Sandoz. A reklámok gyorsaságot ígértek a gyógyszer teljes hatásmechanizmusára vonatozóan, miközben az alkalmazási előírás alapján a gyorsaság kizárólag a felszívódásra vonatkozott.Az ACC elnevezésű gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyét az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) bocsátotta ki.A GVH az OGYÉI tájékoztatását kérte a vizsgált állítások szakmai szempontú értékeléséhez.A GVH döntése szerint a SANDOZ 2015 októbere és 2016 áprilisa között jogsértően reklámozott és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mert nem az engedélyezett alkalmazási előírás alapján mutatta be az egyes ACC termékeket a reklámokban megjelenő gyors hatás, illetve általában a gyorsaság hangsúlyozásával.A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs eszközök költségeire alapozott.A GVH, hiszen a vizsgált kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók széles körét érte el, illetve időben is elhúzódott, a teljes szezont lefedte.A GVH enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy az eljárás alá vontA GVH joggyakorlata értelmében nem csupán az alkalmazási előírással ellentétes, annak semmilyen módon meg nem felelő kereskedelmi gyakorlatok lehetnek jogsértők, hanem azon állítások is, amelyek tartalma túlmutat az alkalmazási előírásban megjelenő indikációkon, hatásokon vagy hatásmechanizmusokon. Aggályos és versenyfelügyeleti beavatkozást tesz szükségessé az a kereskedelmi gyakorlat, amely az alkalmazási előírásban szereplő indikációkon, hatásokon vagy éppen hasznosulási jellemzőkön túlmutató, túlzó vagy általánosító, így a fogyasztói értelmezést (azaz végső soron az objektív választást) nehezítő állítást jelentet meg - ad útmutatást a későbbiekre is a GVH.