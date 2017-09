Rossz hírt kapott a Richter

Rossz hír érkezett a Richter egyik legígéretesebb originális készítményével, a cariprazine-nal kapcsolatban

Az árfolyam egyelőre nem reagált a hírre

Rossz hír

Mit érdemes tudni a cariprazine-ról?

Mi jöhet most?

Miért nem esik a Richter árfolyama?

Rossz hír érkezett a Richter egyik legígéretesebb készítményével, a cariprazine-nal kapcsolatban, az Amerikai Gyógyszer- és Élelmiszerügyi Hatóság (FDA) ugyanis nem fogadta el az Allergan készítményével, a Vraylarral (cariprazine) kapcsolatos dokumentációt skizofrénia kezelésére. Az FDA közleményének megjelenése után az Allergan jelezte, egyeztetést kezdeményez a hatósággal.A cariprazine a Richter saját fejlesztésű készítménye, az amerikai Foresttel (azóta már Allergan) 2005 óta folynak a fejlesztések. Az említett készítmény a Richter egyik legígéretesebb originális terméke, melynek fejlesztései az alábbi indikációban történtek: bipoláris depresszió, major depresszió, bipoláris mánia, skizofrénia. A vegyületet a Richternél fedezték fel, de az amerikai partnerrel folytatott közös fejlesztési munka nyomán az Allergan az USA és Kanada területére megszerezte a termékértékesítési jogokat. Az igazi áttörést a Richter 2012-ben érte el a cariprazine-nal, amikor a fő indikációban, a skizofrénia esetében is sikeresen zárult a klinikai fázis III vizsgálat. Ez lehetőséget adott arra, hogy az Egyesült Államokban meginduljon a törzskönyvezés folyamata, ami 2015 szeptemberében zárult le pozitív véleménnyel, így 2016 márciusában Vraylar márkanéven került bevezetésre az Egyesült Államokban a Richter és az Allergan közös gyógyszere.Az amerikai bevezetés után 2016 márciusában az Európai Gyógyszerügyi Hatóság (EMA) is elkezdte a Richter cariprazine-ra vonatkozó forgalombahozatali engedélyének értékelését skizofrénia indikációban, majd augusztusban a Richter kizárólagos licence-megállapodást írt alá az olasz Recordati-val, a cariprazine Nyugat-Európában régióban, valamint Algériában, Tunéziában és Törökországban történő forgalmazására.Vágó Attila, a Concorde elemzője szerint a vizsgálat még nem lefutott dolog, de nagy valószínűséggel még egy fázis-III kutatásnak nem fut neki az Allergan, ami azt is jelenti, hogy a Vraylarnak ez a profilja nem lesz elismerve az Egyesült Államokban, vagyis az értékesítésben erre nem lehet építeni. A hír egyértelműen negatív, mert korábban az Allergan azt kommunikálta, hogy ez egy sajátos megkülönböztető jelleget, karaktert adott volna a készítménynek, ezt azonban az Egyesült Államokban egyelőre nem ismerték el a készítményt a skizofrénia kezelésében. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a Vraylar eladásai már eddig is jól alakultak, most inkább arról van szó, hogy egy új terápiás területen nem fogadták el a készítmény dokumentációját, ráadásul jövőre két depresszió indikáció következik, ami további lökést adhat a készítmény eladásainak.A hír egyértelműen negatív a Richter szempontjából, azonban az árfolyam mérsékelten még emelkedik is, ami egyrészt azzal magyarázható, hogy a készítménnyel kapcsolatos rossz hír nem jutott még el a befektetők széles köréhez, másrészt az is igaz, hogy a Richter az elmúlt hetekben inkább alulteljesítő volt, a június 19-i lokális csúcs után másfél hónap alatt 12 százalékot esett az árfolyam, onnan kapaszkodott felfelé az elmúlt hetekben.