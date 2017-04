Történelmet írt a magyar gyógyszercég - Pedig a nagy sztori még hátravan

Új történelmi csúcsra emelkedett a Richter árfolyama, csak idén 10 százalékkal került feljebb az árfolyam.

A legoptimistábbak szerint, amit látunk, még mindig csak a sztori eleje, a bevételek és a profit igazán csak a következő években ugrik meg.

A Richter a nagy emelkedés után már nem olcsó, de az is igaz, hogy nem sok gyógyszercégnél várható olyan magas profitnövekedés, mint a Richternél.

Nagy menetelés

Csak idén közel 10 százalékot emelkedett a Richter árfolyama, ezzel messze a legjobban teljesítő hazai nagypapír, de a gyógyszerszektoron belül is az egyik legjobb teljesítményt nyújtja a Richter, amelynek az árfolyama közel megduplázódott 2015 eleje óta, mostanra történelmi csúcsra emelkedett.

Mi a sztori a Richterben?

A Richterben a legfontosabb befektetési sztorit az új készítmények jelentik, többek között a Cariprazine-ban és a biohasonló termékfejlesztésekben is jelentős a bevétel- és profitpotenciál, az originális gyógyszerek, például az Esmya és a Cariprazine esetében a bevételek még csak részben jelentkeztek (mérföldkő, kezdeti értékesítések), a költségek viszont már jelentős mértékben terhelik az eredményeket (K+F kiadások, értékesítési hálózat kiépítése), itt a sztori az, hogy a bevételek évről-évre nőnek majd, ez pedig a marzsokra is kedvező hatással lesz.

Felvásárlások: a Richter nem csak organikusan, de felvásárlásokon keresztül is növekedhet a következő években, és a felvásárlások alatt nem csak vállalatok megvételét, de termékvásárlásokat is kell érteni, többek között a nőgyógyászat terén lesz agresszívebb a vállalat, mint ahogy arra Bogsch Erik egy januári interjúban is utalt.

Két extra hatás: a JP Morgan legutóbbi elemzésében főként két tényező miatt emelte tovább célárát, egyrészt amiatt, mert a rubel nagyot erősödött a forinttal szemben (10 százalékos rubelerősödés 8 százalékkal emelheti meg a Richter profitját), másrészt az idei első negyedévben az elmúlt hat év legsúlyosabb influenzajárványa volt Lengyelországban, ez pedig jótékonyan hat a Richter Groprinosin nevű készítményének eladásaira (erről februárban már beszélt Bogsch Erik).

Növekedés: az elemzői várakozások alapján a Richter árbevétele a következő években 6-7 százalékkal növekedhet, ezzel párhuzamosan a marzsok is bővülhetnek, az adózott eredmény a tavalyi 64-ról 2019-re 100 milliárd forint fölé nőhet.

Erős lett 2016: idén február elején tette közzé tavalyi számait a Richter, a bevételek 6,7 százalékos emelkedéséről számolt be a vállalat, elsősorban az európai és a kínai eladások nőttek jelentősen.

Stada: a Richter egyik közeli szektortársa, a Stada felvásárlási csata célpontja lett az elmúlt hetekben, ez pedig alaposan felhajtotta a német gyógyszergyártó árfolyamát. A Stada idén 16, az elmúlt egy évben pedig 57 százalékot emelkedett, ez az iparági árazásokat is valamelyest felfelé tolta, ennek is szerepe lehetett a Richter árfolyamának emelkedésében.

Osztalék: ez még nem a legerősebb lába a Richter-sztorinak, de a vállalat évről-évre egyre magasabb osztalékot fizet, ha nem lesznek akvizíciók, akkor a vállalat a következő években még magasabb osztalékkal örvendeztetheti meg a befektetőket (96 milliárd forint a cégnél a készpénzállomány!). A tavalyi eredmény után a Richter idén közel 20 milliárd forint osztalékot fizet ki, a részvényenként 106 forintos osztalék alapján 1,6 százalékos osztalékhozam adódik.

Célárak: a JP Morgan március végén 8230 forintos célárral jött ki, ami több mint 20 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam. A Jefferies február közepén módosította minimálisan célárát, az új célár 7300 forint, ami 8 százalékkal magasabb, mint a piaci ár. Az elemzői célárak átlaga egyébként közel 7100 forint, ami 5 százalékkal magasabb, mint a jelenlegi árfolyam.

Nem olcsó a Richter

A Richter előretekintő EV/EBITDA-szorzója (vállalatérték/amortizáció és értékcsökkenés előtti üzemi eredmény) közel 11, ami egyáltalán nem olcsó, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ennél sokkal drágább már csak a válságot megelőző években volt a vállalat részvénye.

Sőt, a legközelebbi szektortársakhoz képest 20 százalék az árazási prémium, ennél sokkal magasabb értékeket csak ritkán láttunk az elmúlt évtizedben,

és az európai gyógyszeripari cégekkel összevetve is drágább a Richter.

A teljes igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy nem véletlenül árazzák magasan a Richter papírjait, a vállalat várható profitbővülése is kiemelkedő a szektoron belül.

P/E (árfolyam/egy részvényre jutó eredmény) alapon is prémiumon forognak a Richter rézvényei a szektor papírjaihoz képest,

de itt érdemes megjegyezni, hogy egyrészt igaz az, amit már az EBITDA-nál is elmondtunk, vagyis, hogy a vállalat profitja a szektortársakénál nagyobb mértékben emelkedhet a következő években, ez pedig magasabb árazási szorzót is indokolhat, másrészt a Richternél a P/E alapú mutatószámok felfelé torzítanak, mivel az originális gyógyszerek esetében (pl. Esmya, Cariprazine) a bevételek még csak részben jelentkeztek (mérföldkő, kezdeti értékesítések), a költségek viszont már jelentős mértékben terhelik az eredményeket (K+F kiadások, értékesítési hálózat kiépítése).

Mit mutat a technika?

Összességében tehát elmondható, hogy mint ahogy azt hónapokkal ezelőtt már az OTP-nél is láthattuk, a magas várható növekedéshez magas árazási szorzók társulnak, a befektetők egyszerűen értékelik azt, hogy a vállalat bevételei és profitabilitása is a szektorátlagot meghaladó mértékben bővülhet a következő években, ezért pedig az átlagnál drágábban árazzák a Richter részvényeit.Az árfolyam továbbra is az emelkedő csatornák által határolt területek között mozog, amiben van még tér a 6900-7000 forintos zóna elérésére. Szintén magasabb célár adódik a 6680 és 6270 forint közötti konszolidáció 161,8%-os Fibonacci szintjéből, mely 6950 forintra mutat. Lefelé a 6600 forint körüli szintet érdemes figyelni, ha az alatt zárna az árfolyam, akkor újra elérhető közelségbe kerülne a 6200-6300 forintos tartomány.