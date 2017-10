Egy átlagos londoni lakáshirdetésnek indult, aztán kiderült, hogy csak bitcoinnal lehet fizetni

A kriptopénzeké a jövő. 10 éven belül ugyanúgy fogjuk használni őket, mint manapság a kredit, és hitelkártyákat.

Bizony elég sok pénzről van szó, miután ma új csúcsra emelkedett az árfolyam átszámítva 22,4 millió dollárt kér a tulajdonos, Lev Loginov az ingatlanért, aki azt reméli, hogy a bitcoin lesz a jövő.Az ingatlanbefektetésekkel foglalkozó Loginov elmondása szerint ez csak az első lépés, a jövőben több olyan házat is a piacra fognak dobni, amelyekért csak bitcoinnal lehet majd fizetni. A vállalkozó a jövőben a bitcoin mögött álló technológia, a blockchainre épült okosszerződéseket is felhasználna az ingatlanok adásvételénél, illetve a tulajdonosi nyilvántartásoknál is.A vállalkozó azt azért beismerte, hogy még csak egy kísérleti fázisban lévő projektről van szó, hiszen azért még vannak komoly korlátai a bitoinnal történő tranzakcióknak. Ezek közül is a legnagyobb, hogy egy ingatlan eladása után több millió fontnyi ingatlanadót kell az államnak fizetni, amit egyelőre nem lehet kriptovalutában rendezni, azonban ez a jövőben remélhetőleg változni fog.