Egy befektetés, amivel beszállhatsz az autóipari forradalomba

Öt évvel ezelőtt még nem rendelkeztünk a vakfolt-ellenőrző rendszerrel, de a sávtartó asszisztens ("Lane Assist") vagy a parkolást segítő technológia is igencsak kezdetleges volt még; napjainkban azonban egyre több, a nagyobb biztonságot szolgáló technológiát integrálnak az autókba, és ez a trend várhatóan csak intenzívebb lesz

Az alap 32, egyformán súlyozott részvénnyel indul, köztük például olyan autóipari beszállítókkal, mint a Delphi, félvezető-gyártókkal, mint az Infineon és az Nvidia, avagy a hidrogén üzemanyagcellát gyártó Plug Power és az ipari elemeket, akkumulátorokat gyártó EnerSys. Az alap természetesen az alternatív technológiák terén leginkább aktív autógyártók részvényeit is tartalmazni fogja, így a Ford, a General Motors, a Tesla, valamint a Volkswagen papírjait is.A cél nem egy-két nagyobb nyertes kimazsolázása, hanem egy szélesebb, ugyanakkor specifikus, a legaktuálisabb folyamatokra reflektáló alap létrehozása - mondta az Evolve vezérigazgatója, Elliot Johnson. Számos szóban forgó részvény figyelemre méltó emelkedést ért el az elmúlt évben, amint az alternatív hajtási és infomációs technológiák egyre nagyobb teret nyernek, részben a szabályozói közeg globális átalakulásának következtében. Ez számunkra azt üzente, hogy a terület iránti befektetői étvágy hatalmas - mondja Johnson.- fogalmazott az Evolve Funds Group vezérigazgatója, Raj Lala a Reutersnek.Az Evolve a német Solactive AG-vel is együttműködött a modell kialakításában, amelynek fedezett és fedezetlen verziója egyaránt lesz. Az eleinte kanadai dollár alapú árazást heteken belül követheti a dollár-denominált változat is.Az ETF az Evolve harmadik eszköze lesz, a kiberbiztonságot és a nemi egyenlőséget támogató termékeket tömörítő alapok közelmúltbeli megalapítását követően, de már a kanadai felügyelet előtt van a következő, a bitcoinra fókuszáló ETF megalapításának kérelme is.