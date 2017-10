Egy perc alatt világhírű lett a magyar sportoló: most elárulja a siker titkát

Képzeld el, hogy megye III. focistáknak Cristiano Ronaldo futballtanfolyamot szervezünk, ahol a résztvevők megtanulják a legenda fortélyait. Minden bizonnyal minden szempár az előadóra szegeződik, amikor arról beszél, hogy milyen hajzselét, milyen fogkrémet használ a sztár, illetve mi a kedvenc étele és itala. Sokakat az is érdekelne, hogy milyen technikával rúgja a labdát, hogyan cselez. A lényeg, amitől C. Ronaldo az aki, azonban nem ezekben a felszíni dolgokban van, hanem a sportról, fociról, edzésekről, győzelemről alkotott meggyőződéseiben gyökerezik. Azt kéne megtanulni tőle, hogy miképp képes éveken keresztül motivált maradni, hogyan tartja folyamatosan magas szinten a küzdeni és győzni akarást, illetve hogyan lendíti át magát a mélypontokon.Utóbbi, kicsit "lelkizősnek" tűnő téma azonban nehezebben megfogható, mint a hajzselés, ezért a legtöbb ember figyelmen kívül hagyja.A Portfolio Sikerklub rendezvénye nagy fába vágja a fejszéjét, és az emberi elmére helyezi a hangsúlyt, miközben olyan embereket mutat be, akik a saját területükön nagyot alkottak, olyat tettek, amire a többség azt gondolta lehetetlen, vagy környezetüket pozitívan befolyásolták.A Portfolio Sikerklub célja, hogy olyan embereket mutasson be, akiknek hozzáállása, kitartása, akaratereje és gondolkodásmódja mintaként szolgál a résztvevőknek, hogy a tényleges sikerreceptet megismerjék.Előadóink:Balogh László - Dr. Lala- a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány vezetője, aki társaival beteg gyerekek ezreinek csal mosolyt az arcára. Dr. Lala élete és küldetése, hogy segítsen, vizitei során lélekben erősíti a gyerekeket, segítve gyógyulásukat.Ternován Zoltán - SM beteg, aki minden orvosi diagnózisra rácáfolt, vallja, hogy aktív életmóddal és pozitív életszemlélettel, minden akadály legyőzhető. Számára az SM egy jel volt, hiszen ennek köszönhetően lépett jelenlegi életútjára, amelyben ilyen kiemelt szerepet tölt be a sport.Dr. Baji Balázs - aki úgy írta be magát az atlétika történelmébe, hogy elsőként nyert sztárfutókkal teletűzdelt mezőny futószámában világbajnoki érmet Magyarországnak. Az állatorvosként praktizáló magyar futó hatalmas bravúrt hajtott végre, hiszen 1987 óta nem volt magyar, aki 5000 méternél rövidebb számban döntőbe tudott kerülni vb-n.Gloveye - magyar egyetemista csapat tudományos áttörése a láttássérültek olvasási élményének javításában. A GlovEye lényege, hogy a látássérültek bármilyen nyomtatott szöveget el tudjanak olvasni úgy, mintha az Braille-írásként lenne a papíron. GlovEye 4 fős csapata képviselte hazánkat a rangos Microsoft Imagine Cup innovációs versenyének nemzetközi döntőjén Seattle-ben.