Egy ábra arról, hogy nőttek nagyra Mészáros Lőrinc cégei

Az elmúlt napokban a magyar tőzsdén az egyik legnagyobb sztori az volt, hogy Mészáros Lőrinc két kisebb vállalatban, az Opimusban és a Konzumban is részesedést szerzett, aminek következtében a két cég árfolyama, és ezzel párhuzamosan a piaci kapitalizációja is meredeken emelkedni kezdett.Az Opimus piaci kapitalizációja 2015 végén még mindössze közel 1 milliárd forint volt, a február 24-i bejelentés előtt 11,3 milliárdra, míg mostanra már 23,3 milliárd forintra emelkedett a cég értéke. A Konzum piaci kapitalizációja is hasonló ütemben emelkedett, a bejelentés előtt még 1,4 milliárdot ért a cég, míg mostanra már 4,2 milliárd forintra növekedett a piaci kapitalizációja.