Egy halálos fenyegetés, amely bármelyik ország gazdaságát romba döntheti

Újabb negatív hangvételű vélemény született a Bitcoinnal kapcsolatban

A kínai központi bank egyik tanácsadója szerint a szuperpénz fundamentumai alkalmatlanok ahhoz, hogy hagyományos fizetőeszközként használjuk

Mivel a Bitcoin nem több, mint algoritmusok által generált kódok láncolata, nem rendelkezik belső értékkel.

Ha egy kormány elfogad egy kriptopénzt, mint hivatalos fizetőeszközt, akkor az az egész ország gazdasági összeomlásához vezethet

Meglehetősen megosztott a világ az elmúlt évek egyik legnagyobb sztorijával, a Bitcoinnal kapcsolatban, ugyan azt már egyre több kormány belátta, hogy a kriptopénz mögött álló technológia a jövőben valószínűleg az élet minden területén a hasznunkra lehet, a digitális valuták szabályozásáról egyelőre még nem született konszenzus.Most legutóbb a kínai központi bank egyik tanácsadója, Sheng Songcheng szólalt fel a témában, aki szerint a Bitcoin nem rendelkezik az olyan alapvető fundamentumokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy szélesebb körben is elfogadottá váljon, mint fizetőeszköz.Persze itt azért érdemes megemlíteni, hogy a központi bankok gyakorlatilag egy gombnyomással annyi készpénzt teremthetnek elő a semmiből, amennyit csak akarnak, így fizikai értelemben a hagyományos pénz sem bír értékkel, csupán az emberek bizalma adja neki azt.Sheng továbbá még azt is kifogásolta, hogy mivel a Bitcoin véges számú (21 millió darab fog bekerülni a körforgásba 2140-ig), amennyiben elfogadjuk mint hivatalos fizetőeszközt, az elkerülhetetlenül deflációhoz és a gazdasági növekedés lassulásához vezetne, mivel a pénz kínálatát a gazdasági igényekhez kell igazítani. A szakember azonban a legnagyobb fenyegetettséget a digitális valuták hatalmas volatilitásában látja, ugyanis nem elszigetelt eset, hogy egy-egy szuperpénz árfolyama napon belül akár 10-30 százalékot is ugrál.- érvelt Sheng egy kínai pénzügyi magazinnak, a Yicai-nak.A szakember a végén még hozzátette, hogy egy elfogadható megoldás lenne, ha a központi bankok saját kriptopénzt fejlesztenek, mivel így az irányításuk és ellenőrzésük alatt tudják tartani azokat.