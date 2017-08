Egy kis ízelítő abból, mi lesz, ha eltűnik a kiskercégek marzsa

A bejelentés azután érkezett, hogy a világ második legnagyobb kiskereskedelmi vállalata közzétette a vártnál jóval rosszabb féléves eredményét, amit főleg a konkurencia által támasztott verseny miatti csökkenő marzsok Franciaországban, illetve a növekvő veszteségek okoztak Argentínában.A Carrefour a többi európai piacán is csökkenő profitról számolt be, miután a nemrég felvásárolt spanyol Eroski, és a román Billa vártnál nehezebb integrációja is rányomta bélyegét a marzsokra, míg pozitívum, hogy a vállalat második legnagyobb piacán, Brazíliában profitnövekedésről számolhatott be a vállalat.A befektetők nagy nyomás alá helyezték a vállalat júliusban kinevezett vezetőjét, hogy lendítse fel a francia szupermárketek teljesítményét, amivel elődei eddig sikertelenül próbálkoztak főként az online versenytársak (mint például a Lecler) miatti árverseny okán. Továbbá ennek kapcsán arra is kitértek, hogy a vállalatnak fel kéne vennie a digitalizáció ütemét, főként miután az Amazon 13,7 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot tett a Whole Food Markets-re, rendesen felkavarva ezzel az állóvizet a kiskereskedelmi vállalatok között.Válaszul Bompard megígérte, hogy az év végéig felgyorsítja a növekedést, "új életet lehel" a francia kiskereskedelmi láncba, továbbá leegyszerűsíti a vállalat felépítését is.Az első fél évben egyébként a Carrefour operatív profitja 621 millió euró volt, ami 21,5 százalékkal volt kevesebb az ezt megelőző év hasonló időszakához képest, és 45 millióval tért el a Reuters elemzői konszenzusától.A menedzsment bejelentése alapján a devizahatásoktól függetlenül a vállalat profitja a második félévben is az első félévhez hasonló mértékben eshet vissza (12%), míg az árbevétel növekedése 2-4 százalék lehet az év elején prognosztizált 3-5 százalékos növekedéshez képest.A fejleményeknek természetesen nem örültek túlságosan a befektetők, a Carrefour árfolyama 14,6 százalékot esett a nap folyamán.