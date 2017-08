Egy kis magyar cég lazán lenyomja a Teslát. Hát persze!

A Tesla hamarosan bemutatja új elektromos teherautóját, ami akár 480 kilométert is meg tud tenni egy feltöltéssel

Ez a hatótáv jóval kisebb, mint amire a dízeles kamionok képesek, városon belül vagy rövidebb vidéki távokon azonban jól használható lesz az új jármű

Egy kis magyar cég azt állítja, az ő elektromos kamionjai 1200 kilométert tudnak megtenni. Ezt senki nem gondolhatja komolyan.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level. — Elon Musk (@elonmusk) 2017. április 13.

A Tesla a személyautók után hamarosan elektromos teherautókat fog gyártani, Elon Musk cége szeptemberben mutatja be az új járművet. A Reuters most megtudta , hogy a Tesla teherautóinak hatótávja 200-300 mérföld, vagyis közel 320-480 kilométer megtételére lesznek alkalmasak, ami elsősorban városi vagy rövidebb távokon regionális szállításra teszi őket alkalmassá. A teherautókon részben az összsúly csökkentése miatt valószínűleg nem lesz hálófülke, amire azért sincs szükség, mert a járművek nem közlekednek majd napon túl. Az Egyesült Államokban a fuvarok közel harmada 100-200 mérföldes, vagyis az új Teslák hatótávjával a piaci igények nagy részét le lehet fedni. A Tesla egyébként már dolgozik azon, hogy önvezetővé tegye a teherautókat is, ami alapvetően alakíthatja át a szállítmányozási piacot.Néhány napja nagy sztori volt Magyarországon, hogy egy kis magyar startup elektromos teherautókat gyártana , néhány éven belül pedig a világ legnagyobb teherautógyártója akar lenni. Az eTruck nevű magyar cég nem kevesebbet állít, mint hogy a teherautói 1200 kilométert képesek megtenni egyetlen feltöltéssel, vagyis 2,5-3,8-szor akkora a hatótávjuk, mint amire hamarosan a Tesla teherautói lesznek képesek. Szakértők szerint egyébként a 400-500 kilométeres hatótáv lehet reális a most rendelkezésre álló technológia alapján, hogy a teherautók még értelmezhető rakományt is el tudjanak szállítani, a Daimler például csak nagyjából 100 mérföld hatótávú elektromos teherautón dolgozik. Egyébként nem vagyunk biztosak abban, hogy igaz az eTruck -ztori, a magyar gyártó terveivel kapcsolatos aggályainkról itt írtunk részletesen.

