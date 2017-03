Egy második népszavazás is lehet Paks 2-ről?

Ami az országos népszavazásra beadott kérdéseket illeti, azokról április 1-ig kell döntenie az NVB-nek, és legkorábban a jövő hét második felében tárgyalhatja a testület az ökopárt kérdéseit.A párt azért kezdeményezett népszavazást a témában, mert szerinte Paks 2 nemzetbiztonsági kockázatot jelent és rombolja a természetet, és a bővítés az egyik legnépszerűtlenebb projekt Magyarországon. Az LMP március 2-án nyújtotta be első öt, a paksi atomerőmű bővítésének megakadályozását célzó népszavazási kérdését a Nemzeti Választási Irodának (NVI). Szél Bernadett társelnök akkor elmondta, ha az első öt kérdést elutasítják, akkor addig folytatják a munkájukat, amíg olyan kérdést nem találnak, amit átengednek a döntéshozók. Álláspontjuk szerint meg kell változtatni az alaptörvényt, ha az nem engedi, hogy referendumot írjanak ki ebben a kérdésben.A népszavazási kezdeményezés másik oka a beruházás rendkívül magas költsége. A Paksi Atomerőmű bővítésének becsült költsége 3000 milliárd forint, de a párt szerint a tapasztalatok szerint az eredetileg kalkulált összeg duplája a végső számla. Ez azt jelenti, hogy a magyaroknak "családonként kétmillió forintot kell ebbe beledobni", erről pedig joguk van az embereknek dönteni; ezeket a vitákat Magyarországon nem folytatták le vagy csak látszólagosan - fogalmazott korábban Hadházy Ákos, az LMP társelnöke.Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint viszont nem várható, hogy a Paksi Atomerőmű bővítése során sokszorosára növekedjenek a költségek, erről szerda este beszélt az ATV-ben. Az államtitkár példaként a Puskás stadion beruházást említette, amelyre állítása szerint a kormány az eredeti tervek szerint is 180 milliárd forintos büdzsét fogadott el.Az Európai Bizottság március 6-án hétfőn jelentette be , hogy jóváhagyta a Paksi Atomerőmű bővítésére irányuló beruházást. A Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a Magyarország által a Paks 2 megépítéséhez nyújtott pénzügyi támogatás állami támogatást tartalmaz, azonban az uniós állami támogatási szabályok értelmében és a Magyarország által a versenytorzulás korlátozása érdekében vállalt kötelezettségek alapján jóváhagyta ezt a támogatást. A mostani döntéssel gyakorlatilag az összes jelentősebb akadály elhárult a mintegy 12 milliárd eurósra becsült bővítési projekt elől.A kormány számításai szerint az atomerőmű bővítéséhez nem szükséges állami támogatás - mondta korábban Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) energiaügyekért felelős államtitkára.