Egy milliárd dollárt fizetnek George Clooney tequlia-üzletéért

Összesen 1 milliárd dollárt fizet a Diageo a Casamigosért. Ebből 700 millió dollárt azonnal, további 300 milliót pedig a következő évtizedben attól függően, hogy hogy alakulnak az értékesítések.A Casamigos tavaly 120 ezer karton italt adott el, leginkább az Egyesült Államokban és a várakozások szerint idén több mint 170 ezer kartonnyit értékesíthet a márkás tequilából, aminek teljesítéséhez jó úton halad - közölte a vállalat.A felvásárlás 2017 második felében zárulhat le. A Diageo szerint a konszolidálást követő első három évben nem lesz érdemi hatása az eredményekre, csak ezt követően növeli a cég profitját.A Diageo legnépszerűbb márkái a Johnnie Walker, a Bulleit, a Ketel One, illetve a Don Julio, de a Smirnoff, a Baileys és a Guiness is hozzá tartozik.A Casamigos márka George Clooney mellett a Cindy Crawford egykori szupermodell férjeként, illetve bárok üzemeltetőjeként is ismert Rande Gerber, valamint Mike Meldman nevéhez fűződik.

Forrás: Casamigostequila.com