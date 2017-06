Egy órán belüli kiszállítás a Tescónál

A Tesco legújabb szolgáltatása az egy órán belüli kiszállítás, amelyet egyértelműen az Amazon Prime Now szolgáltatására való válaszként hozott létre, így már két olyan élelmiszerpiaci szereplő is van Londonban, akiktől rövid határidőn belül megkaphatjuk rendelésünket. A "Tesco Now" alkalmazás segítségével közel 1000 terméket lehet elérni, köztük gyümölcsök, hús, tejtermékek, egészségügyi- és szépségipari termékek is megtalálhatók.A szolgáltatás logisztikai részét a londoni Quiqup startup végzi, azonban egyelőre csak London belvárosában érhető el. Az órán belüli kiszállítás 7,99 fontba kerül, két órán belüli határidővel pedig 5,99 fontot kell fizetni.Az angol kiskereskedelmi lánc legújabb szolgáltatásának már voltak előjelei, idén korábban már két Londoni zónában is tesztelték azt. A Tescónak muszáj felvennie a versenyt, ha nem szeretne lemaradni. Az Amazon nemrég vásárolta fel az amerikai élelmiszerláncot, a Whole Foods-ot, ennek hírére esett a kiskereskedelmi láncok papírjainak árfolyama, nem véletlenül hiszen ezzel az Amazon már az online világon kívül is fenyegetést jelent. Az Egyesült Királyság területén ugyan csak kilenc áruháza van a Whole Foodsnak, de intő jel lehet, hogy az Amazon már nem csak az online világban van jelen.Az árfolyam érdemben nem reagált a hírre, 0,6 százalékos esésben van a Tesco részvényeinek árfolyama.