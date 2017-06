Egy ország, ahol már a kriptopénz a legbiztonságosabb

Elsőre ijesztően hangzik, de a venezuelai emberek számára a kriptodeviza az egyik legbiztonságosabb fizetőeszköz amit birtokolhatnak, még az elmúlt időszak hatalmas árfolyam elmozdulásai ellenére is. A kriptodevizák iránti kereslet nagy mértékben megnőtt a dél-amerikai országban, ami részben az országban zajlódó politikai krízisnek, részben a három számjegyű inflációnak is betudható, ami az ország hivatalos fizetőeszközét a bolívárt gyakorlatilag teljesen elértéktelenítette. Egy dollárért közel 6000 bolivárt kell adni a feketepiacon.A venezuelaiak nem csak az infláció elleni védelem miatt veszik a kriptodevizákat, hanem azért is, hogy mindennapi javakat és szolgáltatásokat vásároljanak érte, így a kereskedelmet is részben ez tartja életben. A Bitcoin forgalma 1,3 millió dollárra ugrott ezen a héten Venezuelában, amely közel a duplája a két hónappal ezelőtti értéknek. A venezuelai felhasználók száma a Cryptobuyer tőzsdén 8000 főre nőtt az előző hónapban, ami 2000-re magasabb, mint az azt megelőző hónapban. Ez rekord növekedés a tőzsde vezérigazgatója szerint. Ennek ellenére egyelőre nagyon szűk ez a piac ahhoz, hogy a venezuelai gazdaságot és a közel 31 millió lakost kihúzza a bajból. Egy 2015-ös adat szerint a lakosság 62 százaléka rendelkezett internet kapcsolattal és az emberek több, mint 80 százaléka él a szegénységi küszöb alatt.