Egy pénznyelő, mégis 30 százalékot lehetett vele keresni pár nap alatt

Nehéz nem lufinak látni a Snapchatet. A fiatalok körében népszerű okostelefonos alkalmazást működtető cég, a Snap Inc. múlt héten hatalmas szárnyalással debütált a tőzsdén. Úgy is, hogy az első két napi száguldás után volt egy nagyobb korrekció, a kibocsátási árhoz képest még mindig több mint 30 százalékot emelkedett az árfolyam. 24 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával az egyik legnagyobb technológiai vállalat a világon.Mindezt úgy, hogy masszívan veszteséges. 2016-ban több mint félmilliárd dolláros veszteséget könyvelt el, miközben 400 millió dolláros bevételt termelt.

És nincs jele annak, hogy a veszteségek mérséklődnének, negyedévről negyedévre egyre nagyobb mínuszokat termel a társaság, ahogy felpörög a költekezés, a terjeszkedés és az új dolgozók felvétele. A Snap menedzsmentje nem is biztatja túl sok jóval a befektetőket, szerintük lehetséges, hogy egyáltalán soha nem is lesz nyereséges a cég, vagy ha az is lesz, csak átmenetileg.

2011-ben indultunk, azóta a nettó eredményünk és a működési cash flow folyamatosan negatív volt. Ha a bevételeink nem tudnak nagyobb mértékben növekedni, mint a költségeink, abban az esetben nem leszünk nyereségesek

- áll a kibocsátási tájékoztatóban.

De azért van a Snapnek elképzelése arról, hogy hogyan termelhetne profitot. A vezetőség nem számít arra, hogy olyan hatalmasra nőnek, mint a Facebook, de egy prémium terméket kínálnak a felhasználóknak, ahol nagyobb lehet az egy felhasználóra jutó átlagos bevétel - vélik.

ha a Snap át tudná ültetni a televíziós reklámokat az okostelefonra, az nagy dobás lenne.

A leggyorsabban növekvő szegmens a mobil hirdetések piaca, amely a tavalyi évhez képest megháromszorozódhat a következő négy évben,

Az egyik pénzforrást az jelentheti a Snapnek, ha a televíziós hirdetések piacából ki tud hasítani egy szeletet. A nagy versenytársak, mint a Facebook, vagy a YouTube szintén erre készülnek, de egyelőre úgy tűnik, hogy lassú a folyamat, a televíziós hirdetők csak nehézkesen váltanak a digitális hirdetésekre.A Snap megvizsgálta a versenytársak hirdetéseit és arra a következtetésre jutottak, hogy nem túl jók a jelenleg piacon elérhető mobil hirdetési opciók, különösen igaz ez a videós hirdetésekre. A két legnépszerűbb mobilos hirdetési forma közül az egyik olyan, hogy tartalom megjelenítése előtt egy reklám ugrik fel. Ez idegesítheti a felhasználókat, hiszen azt az érzést kelti bennük, hogy el van zárva előlük a tartalom és egy reklámon át kell jutniuk, hogy hozzáférhessenek. A másik a beágyazott hirdetés, ami viszont nem túl hatékony, mert hajlamosak a felhasználók átsiklani felette.A Snap a hirdetéseik fejlesztése során a televíziós hirdetésekből merített ötletet, amelyek kreatívak és szórakoztatóak sokszor. A Snapchat pont azt a fiatal korosztályt célozza meg, amely kevésbé néz televíziót, ígyAz egyik "innováció" a Snapchatnél, hogy a felhasználók dönthetnek, hogy megnézik-e a hirdetést, vagy átlapozzák. A felhasználói élményt azzal is javítják, hogy ha felugrik egy reklám, akkor nem kell kilépni az alkalmazásból, azonnal meg lehet vásárolni a terméket. A targetálás is hatékony, minden felhasználó a leginkább releváns reklámot kapja meg.A televíziós reklámok piaca még mindig hatalmas, éves szinten csak az Egyesült Államokban 70 milliárd dollárt költenek televíziós hirdetésekre az eMarketer adatai szerint. A hirdetési pénzek csak lassan kezdtek vándorolni a televízióról az okostelefonokra, de a 70 milliárd dollárból még bőven van növekedési potenciál a mobil hirdetési piacon.A globális hirdetési piac tavaly 652 milliárd dollárt tett ki, 2020-ra pedig 767 milliárd dollárra nőhet.amit az is segíthet, hogy a mobilhasználat egyre inkább a televízió kárára növekedhet - véli a Snap.Egyelőre a hirdetők még nem ugrottak rá a Snapchatre, 2016-ban mindössze 400 millió dollár bevétele volt a cégnek. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a videós hirdetései még gyerekcipőben járnak. Tény, hogy a Snap látja, hogy mi a baj a mobilos hirdetésekkel, de nem csak ő ismerte fel a videós hirdetésekben rejlő lehetőségeket. A Facebook szintén nagy erőkkel fejleszt, így nem lesz könnyű dolga a Snapnek a hirdetőkért folytatott versenyben.