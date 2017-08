Egy szabály van csak, ha pénzt akarsz keresni: BTFD!

2009. március óta tart a rali a tőzsdéken, sokaknak egyre frusztrálóbb a folyamatos emelkedés, azok sem boldogok, akik kimaradtak a raliból és azért várnak nagyobb korrekciót, hogy jó beszállót találjanak, de azoknak is kínzó az emelkedés, akik short pozíciók nyitásával keresnének az esésen. Bár egy-egy régió nagyobb részvényindexében (pl. DAX, Nikkei stb.) lehetnek regionális kilengések, amik nem illeszthetők bele globális folyamatokba, a múltbeli tapasztalatok alapján az látszik, hogy igazán nagy dráma addig nem lesz a tőzsdéken, amíg az amerikai részvényindexek (Dow, S&P) nem adják meg magukat, ott pedig egyelőre egyértelműen felfelé van az irány. Az elmúlt több mint 8 évben a legközelebb 2016 elején jártunk ahhoz, hogy egy kiadósabb esés jöjjön a világ tőzsdéin, a 2015. májusi csúcsról 2016. februárra közel 15 százalékot esett az S&P 500, akkor a Portfolio-nak nyilatkozó profi befektetők is egy nagyobb lejtmenetet jósoltak. De máshogy alakult, látszólag a semmiből megérkeztek a vevők, két gigantikus kanócos havi gyertya (2016. január-február) jelzi, mekkora volt a küzdelem, de végül folytatódott a rali. Nem is akárhogyan, a tavaly év eleji mélypont óta 38 százalékot emelkedett az S&P 500.

Az esésre játszókat/várókat az zavarhatja a legjobban, hogy pont akkor folytatódik tovább a rali, amikor már éppen kezdenek kifejezetten borús képet festeni a tőzsdék. A havi grafikont nézve így volt ez tavaly év elején, és a napi chartot nézve azóta több alkalommal is, valahogy mindig pont akkor érkezett meg a felmentősereg, amikor már nagyobb szakadás körvonalazódott, egyszerűen minden esést megvesznek egyes befektetők, nagyobb korrekció egyszerűen nem tud kialakulni.

A trend azonban egyelőre felfelé mutat, és a tegnapi letörést is megvették, az S&P a tegnapi mélyponthoz képest már közel 30 ponttal feljebb áll, de hogy mondjunk egy kis biztatót a shortolni vágyóknak is, nagyon távolról nézve a világ egyik legfontosabb részvényindexe már eléggé túlvetté vált, a havi RSI 3 éve nem állt olyan magasan (ráadásul bőven a túlvettséget jelző 70-es szint felett) mint most, az ilyen magas RSI-értékeket rendszerint több heti esés követi.