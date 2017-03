Egyetlen ábrán a Bitcoin története

Mit vennél inkább, egy Bitcoint, vagy egy uncia aranyat?

A Bitcoin rövid története:

2010 május: a híres Bitcoint pizzaért eset, mikor egy Jacksonville-i lakos, Laszlo Hanyecz 10 000 Bitcoint adott a pizzáért, ami akkor csupán 25 dollárt ért. Ez volt az első tranzakció, mikor valaki kriptopénzen vásárolt valami "igazit". ( ez mai áron számolva már 12,1 millió dollárt érne)

2011 február: a Bitcoin paritásba került a dollárral

2012 október: a Bitpay nevű fizetési szolgáltató bejelentette, hogy már 1000 kereskedő elfogadja a Bitcoint, mint fizetőeszközt

2013 március: az európai adósságválság, azon belül is főként a ciprusi bankválság jelentős lökést adott a Bitcoin árfolyamának

2013 október: az FBI 26 ezer Bitcoint foglalt le, mikor lecsapott a Silk Road nevű online piactérra, ahol a vádak szerint többek között droggal, hackerszolgáltatásokkal és illegális gyógyszerekkel üzleteltek

2014 február: csődbe ment az egykor volt legnagyobb Bitcoin-tőzsde, az MT Gox, mikor elismerte, hogy ügyfeleiktől 750 ezer, saját vagyonukból 100 ezer Bitcoint loptak el pénzügyi csalók

2015 augusztus: ekkora már 160 ezer kereskedő elfogadta a Bitcoint, mint hivatalos fizetőeszközt

2016 december: a Bitcoin már sorozatban a második éve a legjobban teljesítő deviza

2017 március 3: a Bitcoin árfolyama túlszárnyalta egy unciányi aranynak az árát

Azért nem árt óvatosnak lenni

A válasz erre a múltban egyértelmű volt. A Bitcoin árfolyama a megjelenése óta mondhatni exponenciálisan emelkedett, évekig azonban mégsem tudta megközelíteni az arany árát, annak ellenére, hogy 2013-ban néhány hét leforgása alatt közel tízszeresére ugrott a szuperdeviza ára.Ma már ellenben más a helyzet. Miután 2 egymást követő évben a Bitcoin volt a legjobban teljesítő deviza, az egyik széles körben elfogadott Bitcoin árfolyamindex, a Coindex szerint a szuperpénz árfolyama múlt hét péntek hajnalban túllépte az 1250 dollárt, ami nem csak azt jelentette, hogy új csúcsra ért az árfolyam, de azt is, hogy 8 éves története során először kellett többet fizetni egy Bitcoinért, mint egy uncia aranyért.Ennek kapcsán a Visual Capitalist tett közzé egy érdekes ábrát, amely bemutatja, hogy a kriptopénz a 7 dollárcentes megjelenési árfolyamától hogyan jutott el az arannyal való paritásig:Az első ok, ami miatt óvatosságra intenek az elemzők, hogy jelenleg körülbelül 16,2 millió Bitcoin forog közkézen, míg eddig összesen 5,6 milliárd uncia aranyat bányászták ki a történelem során. Ennek megfelelően az arany piacának az értéke több mint 300-szorosa a Bitcoinénak.Egy másik ok, annak ellenére, hogy a Bitcoin árfolyamának a szinte folyamatos emelkedése ellenére a piaci kapitalizációja még így is "mindössze" 20 milliárd dollárt. Kontextusba helyezve az S&P 500 vállalatinak az átlagos piaci értéke ennek körülbelül a duplája, míg például a Google piaci kapitalizációja ennek több, mint a 37-szerese.Persze a teljes képhez hozzátartozik, hogy még mindig hatalmas potenciál van a Bitcoinban, és a technológiában is, amelyen a kriptopénz alapul.