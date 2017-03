Egymás után tiltják ki az autókat Barcelonában és Münchenben

Európa egyre több nagyvárosában döntenek úgy a városvezetők, hogy környezetvédelmi megfontolások miatt nem minden autót engednek be. Például Madridban, Párizsban és Athénban már egy ideje olyan szabályozáson dolgoznak, amivel bizonyos dízelautókat tilthatnának ki az útjaikról. Most két újabb város állt be a sorba: München szintén azon munkálkodik, hogy kitiltson bizonyos dízelautókat már 2017 végére, Barcelona pedig azt tervezi, hogy 2019-től munkanapokon nem engedik Katalónia útjaira a 20 évnél idősebb járműveket (személyautók esetén az 1997 előtt, kisteherautóknál pedig az 1994 előtt forgalomba helyezett járművekről van szó). Sőt, már 2018-ban is előfordulhat, hogy időszakosan kitiltják őket, amennyiben a levegő minősége indokolja. A tervezett tiltás nem elsősorban a dízel autókra vonatkozik, hanem az idős járművekre, de nagy részben érinti a dízelautókat is. A döntésnek jelentős hatása lehet, hiszen, a becslések szerint a katalán régió autóinak 7 százaléka és kisteherautóinak 16 százaléka esik ebbe a kategóriába.Nem csak Európában vannak ilyen kezdeményezések, például Mexikó is úgy döntött, hogy 2025-ig kitiltja a dízelautókat abban bízva, hogy megfékezik a légszennyezést.Bizonyos járművek kitiltásával párhuzamosan azon is dolgoznak a helyi városvezetők, hogy támogassák az elektromos és hibrid járművek használatát, illetve az olyan alternatív közlekedési módokat, mint a bicikli, vagy a gyaloglás.